В МОН ответили на заявление об «утечке мозгов» из Казахстана

Источник: Tengrinews

«Сейчас почему-то эта тема стала настолько популярна, многие поднимают проблему, что уезжают обучаться за рубеж, в первую очередь в Россию. Но мы работаем над этим вопросом. Говорить о массовой “утечка мозгов” трудно. С прошлого года мы ввели возможность для абитуриентов сдачи повторного ЕНТ, возможность зачисления в вуз на один семестр с последующим условием сдачи комплексного тестирования. По сути сейчас абитуриенты получили гораздо более широкий доступ (к высшему образованию — прим.автора), в прошлом году таким образом около 30 тысяч ребят поступили в университеты», — рассказала директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенова после брифинга в здании правительства.

Также они сообщила об упрощении поступления в вузы Казахстана гражданам нашей страны, уехавшим за рубеж, но решившим вернуться.

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«Раньше у нас при переводе из зарубежного вуза они должны были обязательно сдавать комплексное тестирование, а в этом году летом мы в нормативно-правовые акты внесли изменения и при переводе из зарубежного вуза в казахстанский уже не нужно сдавать тестирование. Некоторые говорят, что это было барьером, сейчас идет процесс признания того образования, которое они там получили. Таких много, в прошлом году было порядка 17 тысяч ребят, которые желали снова вернуться в Казахстан, либо это были иностранные граждане, которые решили перевестись и обучаться в наших вузах», — отметила она.

По словам Кобеновой, в Казахстане постоянно увеличивается количество грантов и улучшается имидж и качество содержания образования в вузах.

«Большинство остается, это бесспорно, в этом году даже акиматы на уровне регионов выделили гранты для ребят. Допустим, в Костанайской, ВКО, Актюбинской областях уезжают, но в этом году акиматы максимально проработали возможность, чтобы и на своем уровне выделить гранты поступающим», — добавила она.