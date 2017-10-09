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11:22 (мск), источник: Tengrinews

В МОН ответили на заявление об «утечке мозгов» из Казахстана

Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенова ответила на заявление депутата Артура Платонова о систематической «утечке мозгов», заявив, что в борьбе с ней выделяется все больше грантов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Сейчас почему-то эта тема стала настолько популярна, многие поднимают проблему, что уезжают обучаться за рубеж, в первую очередь в Россию. Но мы работаем над этим вопросом. Говорить о массовой “утечка мозгов” трудно. С прошлого года мы ввели возможность для абитуриентов сдачи повторного ЕНТ, возможность зачисления в вуз на один семестр с последующим условием сдачи комплексного тестирования. По сути сейчас абитуриенты получили гораздо более широкий доступ (к высшему образованию — прим.автора), в прошлом году таким образом около 30 тысяч ребят поступили в университеты», — рассказала директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенова после брифинга в здании правительства.

Также они сообщила об упрощении поступления в вузы Казахстана гражданам нашей страны, уехавшим за рубеж, но решившим вернуться.

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«Раньше у нас при переводе из зарубежного вуза они должны были обязательно сдавать комплексное тестирование, а в этом году летом мы в нормативно-правовые акты внесли изменения и при переводе из зарубежного вуза в казахстанский уже не нужно сдавать тестирование. Некоторые говорят, что это было барьером, сейчас идет процесс признания того образования, которое они там получили. Таких много, в прошлом году было порядка 17 тысяч ребят, которые желали снова вернуться в Казахстан, либо это были иностранные граждане, которые решили перевестись и обучаться в наших вузах», — отметила она.

По словам Кобеновой, в Казахстане постоянно увеличивается количество грантов и улучшается имидж и качество содержания образования в вузах.

«Большинство остается, это бесспорно, в этом году даже акиматы на уровне регионов выделили гранты для ребят. Допустим, в Костанайской, ВКО, Актюбинской областях уезжают, но в этом году акиматы максимально проработали возможность, чтобы и на своем уровне выделить гранты поступающим», — добавила она.

Напомним, депутат Артур Платонов заявил о системной «утечке мозгов» из Казахстана. По его словам, результаты конкурсов присуждения грантов не оправдали надежд участников, молодые люди уезжают за рубеж, где региональные вузы получают хороший госзаказ на подготовку кадров. Большинство не возвращаются. Ранее депутат Дания Еспаева также заявила, что существующая система распределения грантов стимулирует «утечку мозгов» из нашей страны, и предложила ввести альтернативу ЕНТ.

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