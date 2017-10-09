Вегнер пригрозил врагам в стане КПРФ компроматом

Вегнер, напомним, выступает в поддержку строительства, Крылова и большинство членов обкома-против. Речь, в которой она обвинила областного парламентария в том, что у него «есть коммерческий интерес в Асбесте», прозвучала во время обсуждения «персонального дела» Вегнера. Вячеслав Вегнер.

«Одна гражданка меня решила в коммерческих интересах в прессе и на обкоме публично обвинить. Вот тут я одно сказать хочу — за громкими обвинениями хотелось бы доказательств или извинений, это не местечковым популизмом заниматься. Я партии помогал, когда ее и в проекте не было, и занималась она экологическим экстремизмом. Я же тоже могу на следующем обкоме вопросы позадавать и предположения высказывать. И про бизнесы друга сердечного, и про интересы в МУПах и управляшках, и про взаимодействие с сомнительными личностями».