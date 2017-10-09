Вегнер пригрозил врагам в стане КПРФ компроматом

Вегнер, напомним, выступает в поддержку строительства, Крылова и большинство членов обкома-против. Речь, в которой она обвинила областного парламентария в том, что у него «есть коммерческий интерес в Асбесте», прозвучала во время обсуждения «персонального дела» Вегнера. Вячеслав Вегнер.
«Одна гражданка меня решила в коммерческих интересах в прессе и на обкоме публично обвинить. Вот тут я одно сказать хочу — за громкими обвинениями хотелось бы доказательств или извинений, это не местечковым популизмом заниматься. Я партии помогал, когда ее и в проекте не было, и занималась она экологическим экстремизмом. Я же тоже могу на следующем обкоме вопросы позадавать и предположения высказывать. И про бизнесы друга сердечного, и про интересы в МУПах и управляшках, и про взаимодействие с сомнительными личностями».
Напомним, персональное дело на Вячеслава Вегнера, которое может повлечь его исключение из КПРФ, было заведено после его голосования на выборах губернатора за «единоросса» Евгения Куйвашева. Этому предшествовал затяжной вялотекущий конфликт между ним и руководителем реготделения Александром Ивачевым. Теперь Чкаловской районной ячейке КПРФ, в которой зарегистрирован Вегнер, предстоит разобраться в ситуации и подготовить свой отзыв.