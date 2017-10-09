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11:40 (мск), источник: Uralpress.ru

Евгений Тефтелев остался доволен уровнем образования в Челябинске

Евгений Тефтелев остался доволен уровнем образования в Челябинске. Глава города гордится тем, что две школы города попали в топ-25 лучших школ России.

Успехи образования Челябинска Евгений Тефтелев отметил сегодня, 9 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Рейтинг «500 лучших школ России 2017» подготовили московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки России.

Шестнадцать образовательных учреждений Челябинской области вошли в перечень «500 лучших школ России 2017», которые продемонстрировали высокие результаты в 2016—2017 учебном году. В рейтинг «ТОП-25» включены две образовательных организации Челябинска — физико-математический лицей № 31 и гимназия № 80.

Учащиеся этих школ добиваются высоких результатов на региональных и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников.

«Это говорит о высоком уровне организации образования в Челябинске. Очень-очень высокая оценка», — сказал Евгений Тефтелев.

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