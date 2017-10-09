Евгений Тефтелев остался доволен уровнем образования в Челябинске
Евгений Тефтелев остался доволен уровнем образования в Челябинске. Глава города гордится тем, что две школы города попали в топ-25 лучших школ России.
Евгений Тефтелев остался доволен уровнем образования в Челябинске. Глава города гордится тем, что две школы города попали в топ-25 лучших школ России.
Успехи образования Челябинска Евгений Тефтелев отметил сегодня, 9 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.
Рейтинг «500 лучших школ России 2017» подготовили московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки России.
Шестнадцать образовательных учреждений Челябинской области вошли в перечень «500 лучших школ России 2017», которые продемонстрировали высокие результаты в 2016—2017 учебном году. В рейтинг «ТОП-25» включены две образовательных организации Челябинска —
Учащиеся этих школ добиваются высоких результатов на региональных и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников.
«Это говорит о высоком уровне организации образования в Челябинске.