Республика Молдова будет председательствовать в ГУАМ

Источник: Noi.md

Об этом сообщает NOI.md со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел и европейской интеграции.

Источник также заявляет, что министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур принял участие в специальной сессии Совета иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие — ГУАМ, состоявшейся в Тбилиси 8 октября.

В ходе заседания, организованного под действующим председательством Грузии, состоялась встреча в тесном кругу министров иностранных дел четырех государств-членов, при участии Генерального секретаря организации, и широкое заседание, при участии членов делегации.

Действующий председатель ГУАМ предложил для дебатов перечень приоритетов, стоящих в основе последующих событий в рамках ГУАМ. К ним относятся сотрудничество в коммерческой, экономической, культурной и туристической областях. Члены совета выразили свою приверженность принципам и ценностям, которые были установлены в уставных документах Организации, а также в течение 20 лет сотрудничества.

В конце встречи министры иностранных дел ГУАМ подписали совместное заявление.