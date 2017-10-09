Республика Молдова будет председательствовать в ГУАМ
В 2018 году Республика Молдова будет председательствовать в ГУАМ.
В 2018 году Республика Молдова будет председательствовать в ГУАМ.
Об этом сообщает NOI.md со ссылкой на
Источник также заявляет, что министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур принял участие в специальной сессии Совета иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие — ГУАМ, состоявшейся в Тбилиси 8 октября.
В ходе заседания, организованного под действующим председательством Грузии, состоялась встреча в тесном кругу министров иностранных дел четырех
Действующий председатель ГУАМ предложил для дебатов перечень приоритетов, стоящих в основе последующих событий в рамках ГУАМ. К ним относятся сотрудничество в коммерческой, экономической, культурной и туристической областях. Члены совета выразили свою приверженность принципам и ценностям, которые были установлены в уставных документах Организации, а также в течение 20 лет сотрудничества.
В конце встречи министры иностранных дел ГУАМ подписали совместное заявление.
Отметим, что ГУАМ является региональной инициативой четырех государств, ее название происходит от инициалов государств-учредителей: Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова. Первоначально было пять государств (Узбекистан), и эта организация называлась ГУУАМ.