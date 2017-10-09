Путин разрешил иностранцам воевать в рядах армии России за границей
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Положении о порядке прохождения военной службы.
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Положении о порядке прохождения военной службы.
Ранее прописанная в Положении норма совпадала с нормой закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которой
Об участии служащих в российской армии иностранцев в операциях за пределами территории России закон отдельно ничего не говорит. Иностранцы могут служить в российской армии по контракту только солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и не имеют права занимать офицерских должностей.
В соответствии с законодательством, воинские формирования Вооруженных сил России, направляемые за границу для пресечения международной террористической деятельности должны комплектоваться контрактниками на добровольной основе. В настоящее время российские военнослужащие принимают участие в военной операции в Сирии, однако Минобороны не раскрывало данных о привлечении к военным действиям контрактников из числа иностранных граждан.