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12:15 (мск), источник: ИА Башинформ

Константин Толкачев рассказал об акциях 11 октября и пригласил жителей Башкирии в музеи

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Спикер регионального парламента Константин Толкачев поздравил жителей Башкортостана с предстоящим Днем Республики и призвал в праздничные дни посетить музеи.

Источник: Башинформ

«Этот праздник имеет особое значение для жителей нашего многонационального региона. Богатейший природный, интеллектуальный и научный потенциал, стабильная общественно-политическая обстановка служат прочной основой для решения экономических задач, успешной реализации программ, направленных на совершенствование социальной, образовательной и культурной сфер. От всей души желаю всем жителям республик доброго здоровья, счастья и благополучия, успехов во всех созидательных начинаниях», — сказал председатель парламента республики.

Константин Толкачев также рассказал о том, какие мероприятия ожидают жителей и гостей региона 11 октября.

«Мы постарались сделать так, чтобы праздник был действительно всенародным и в него так или иначе было вовлечено как можно больше людей, — сказал Константин Толкачев. — Во всех муниципалитетах запланированы торжественные, культурно-массовые, спортивные мероприятия, конные скачки, ярмарки, праздничная торговля, выставки изделий народных художественных промыслов. Предусмотрены торжественная регистрация новорожденных и новобрачных, чествование юбиляров супружеской жизни, проживших совместно 50, 60, 70 и 75 лет, вручение паспортов гражданам, достигшим 14 лет. В школах в преддверии праздника запланированы тематические классные часы. В городах и районах пройдут праздники родословных «Шежере байрамы» и социально-экологическая акция «Моя Республика».

Председатель Государственного Собрания призвал жителей республики воспользоваться Днем открытых дверей, который пройдет 11 октября в республиканских музеях.

«Национальный музей Республики Башкортостан, ряд других крупных музеев распахнут в этот день свои двери для посетителей бесплатно, — сказал Константин Толкачев. — Это хороший повод приобщиться к истории и культуре родного края для тех, кто давно планировал поход в музей, но долгое время по каким-то причинам откладывал его. Уверен, многие жители республики воспользуются этой возможностью и посетят в день праздника музеи целыми семьями, приведут своих детей».

Наиболее масштабные торжества традиционно состоятся в Уфе. Здесь пройдут Республиканский фестиваль национальных и народных видов спорта, акция «Башкортостан — наш край родной», праздник поэзии и другие мероприятия. Для удобства жителей на официальном сайте Государственного Собрания размещен план основных республиканских мероприятий ко Дню Республики. Аналогичные планы мероприятий в муниципалитетах размещены на сайтах городов и районов.

Константин Толкачев поделился и своими планами в связи с праздником. 10 октября Председатель Госсобрания примет участие в торжественном мероприятии в Башкирском государственном театре оперы и балета, а вечером посетит митинг-концерт перед Дворцом спорта, который организуем региональное отделение партии «Единая Россия». Непосредственно в день праздника Константин Толкачев намерен побывать на нескольких праздничных площадках в Уфе.

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