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12:14 (мск), источник: Новая Кубань

Совет судей Краснодарского края возобновил проверку в отношении Хахалевой

Краснодар. 9 октября — Новая Кубань. Шумиха вокруг судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой не утихает с тех пор, как вся страна узнала о масштабах свадьбы её дочери.

Вначале все активно обсуждали суммы, затраченные на торжество, потом Роберта Ониковича, бывшего супруга Елены Владимировны, который, якобы, и оплатил торжество, затем возможные связи Хахалевой с криминальным миром и т. д. В итоге история свелась к обсуждению первопричины — имеет ли право Хахалева быть судьей? Её винят чуть ли не в подделке документов.

Расследование в отношении судьи Краснодарского краевого суда никакими органами не проводилось. Якобы, недостаточно было для этого оснований.

Ответственность на себя взял Совет судей Краснодарского края. Вначале в ресторане, где играли свадьбу, запросили документы. Сообщили, что на торжество было потрачено гораздо меньше, чем обсуждают в СМИ. А затем дело дошло и до проверки подлинности диплома. В Тбилисский госуниверситет был направлен запрос. Совет судей сообщал, что подлинность диплома подтверждена. Однако в СМИ был опубликован комментарий лица, ответственного за выдачу подобных справок. Представитель ВУЗа отрицала, выдачу каких-либо документов.

Причиной возобновления проверки является обращение жительницы Краснодарского края Елены Дрюковой.

Она выражает несогласие с результатами проведенной ранее проверки, связанной с дипломом о высшем юридическом образовании Елены Хахалевой, — цитирует «Интерфакс-Юг» председателя Совета судей Владимира Кисляка.

Дрюкова является одной из активисток «Тракторных маршей», проходивших в Краснодарском крае.

Совет судей Краснодарского края проводит дополнительную проверку. В Тбилисский госуниверситет направлен повторный запрос.

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