Совет судей Краснодарского края возобновил проверку в отношении Хахалевой

Вначале все активно обсуждали суммы, затраченные на торжество, потом Роберта Ониковича, бывшего супруга Елены Владимировны, который, якобы, и оплатил торжество, затем возможные связи Хахалевой с криминальным миром и т. д. В итоге история свелась к обсуждению первопричины — имеет ли право Хахалева быть судьей? Её винят чуть ли не в подделке документов.

Расследование в отношении судьи Краснодарского краевого суда никакими органами не проводилось. Якобы, недостаточно было для этого оснований.

Ответственность на себя взял Совет судей Краснодарского края. Вначале в ресторане, где играли свадьбу, запросили документы. Сообщили, что на торжество было потрачено гораздо меньше, чем обсуждают в СМИ. А затем дело дошло и до проверки подлинности диплома. В Тбилисский госуниверситет был направлен запрос. Совет судей сообщал, что подлинность диплома подтверждена. Однако в СМИ был опубликован комментарий лица, ответственного за выдачу подобных справок. Представитель ВУЗа отрицала, выдачу каких-либо документов.

Причиной возобновления проверки является обращение жительницы Краснодарского края Елены Дрюковой.

Она выражает несогласие с результатами проведенной ранее проверки, связанной с дипломом о высшем юридическом образовании Елены Хахалевой, — цитирует «Интерфакс-Юг» председателя Совета судей Владимира Кисляка.

Дрюкова является одной из активисток «Тракторных маршей», проходивших в Краснодарском крае.