Ашимбаев: заявления Атамбаева вызывают лишь сожаление

«Конечно, когда политик такого уровня допускает такие заявления, которые не отражают реального характера взаимоотношений, это вызывает сожаление. Это заявление было обусловлено предвыборными факторами. Оно не отражает наших взаимоотношений с Кыргызстаном. Я думаю, что скоро ситуация стабилизируется. Определится кандидат, который победит, и наши отношения будут развиваться дальше в русле добрососедства, взаимопомощи и взаимной поддержки», — прокомментировал депутат Маулен Ашимбаев.