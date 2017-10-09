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11:51 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ашимбаев: заявления Атамбаева вызывают лишь сожаление

Депутат Маулен Ашимбаев уверен, что отношения Кыргызстана и Казахстана будут и дальше развиваться в русле добрососедства.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 окт — Sputnik. Председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев заявил, что обвинения президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева были продиктованы внутриполитическими соображениями.

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Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в субботу обвинил руководство Казахстана во вмешательстве в процесс выборов президента Кыргызстана, которые пройдут 15 октября.

Астана в свою очередь заявила решительный протест, сказав, что считает подобные высказывания недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами.

«Конечно, когда политик такого уровня допускает такие заявления, которые не отражают реального характера взаимоотношений, это вызывает сожаление. Это заявление было обусловлено предвыборными факторами. Оно не отражает наших взаимоотношений с Кыргызстаном. Я думаю, что скоро ситуация стабилизируется. Определится кандидат, который победит, и наши отношения будут развиваться дальше в русле добрососедства, взаимопомощи и взаимной поддержки», — прокомментировал депутат Маулен Ашимбаев.

Маулен Ашимбаев напомнил, что Казахстан всегда поддерживает и помогает братскому народу Кыргызстана.

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