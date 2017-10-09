Владимир Городецкий посоветовал врио губернатора полюбить Новосибирскую область

«Что-то получалось, что-то не совсем Есть понимание, что что-то может быть можно было сделать эффективнее. Но тот, кто не работает, тот не ошибается», — отметил Владимир Городецкий.

Как сообщали Sibnovosti.ru, сегодня сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло представил Александра Травникова членам правительства Новосибирской области, депутатам и представителям органов местного самоуправления.

«Время требует обновления. Наверное, у всех присутствует, что хотят обновления. Не понимая может быть, за счет чего, каким образом, но ждут обновления. Сегодняшнее кадровое решение тоже элемент обновления. Но это обновление только тогда будет восприниматься людьми, когда оно даст позитивные изменения», — сказал также экс-губернатор.

Владимир Городецкий выразил готовность принимать участие в важных процессах, происходящих на территории области. Кроме того, он дал совет своему сменщику.