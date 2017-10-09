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12:23 (мск), источник: Sputnik

Впервые за 12 лет: узбекско-российские военные учения прошли успешно

С 3 по 7 октября на полигоне Фориш в Джизакской области прошли узбекско-российские военные учения.

Источник: Sputnik

Совместные учения военнослужащих двух стран стали первыми за 12 лет.

В общей сложности в них приняли участие порядка 400 военнослужащих от двух стран.

В ходе учений отрабатывались действия по ликвидации бандформирования.

Отряды под командованием майора Мухаммада Холдорова (Узбекистан) и капитана Нурали Шахманова уничтожили линии снабжения, вооружение и технику террористов, освободили заложников и полностью ликвидировали бандформирования.

Также бойцы двух стран посоревновались в стрельбе, преодолении горного участка с препятствиями, совершили пятикилометровый марш-бросок.

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