Впервые за 12 лет: узбекско-российские военные учения прошли успешно
С 3 по 7 октября на полигоне Фориш в Джизакской области прошли
С 3 по 7 октября на полигоне Фориш в Джизакской области прошли
Совместные учения военнослужащих двух стран стали первыми за 12 лет.
В общей сложности в них приняли участие порядка 400 военнослужащих от двух стран.
В ходе учений отрабатывались действия по ликвидации бандформирования.
Отряды под командованием майора Мухаммада Холдорова (Узбекистан) и капитана Нурали Шахманова уничтожили линии снабжения, вооружение и технику террористов, освободили заложников и полностью ликвидировали бандформирования.
Также бойцы двух стран посоревновались в стрельбе, преодолении горного участка с препятствиями, совершили пятикилометровый