Путин принял отставку главного омского спасателя
Владимиру Корбуту подписали рапорт об отставке.
Владимиру Корбуту подписали рапорт об отставке.
Должность начальника главного управления МЧС России по Омской области оставил Владимир Корбут. Его рапорт об отставке президент России Владимир Путин подписал еще 3 октября. До конца недели Корбут будет передавать дела своему преемнику.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Владимир Корбут был избран председателем Омского городского Совета шестого созыва. Ради этого ему пришлось подать в отставку с поста начальника ГУ МЧС России по Омской области, который он занимал с 2012 года.