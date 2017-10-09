Путин принял отставку главного омского спасателя

Должность начальника главного управления МЧС России по Омской области оставил Владимир Корбут. Его рапорт об отставке президент России Владимир Путин подписал еще 3 октября. До конца недели Корбут будет передавать дела своему преемнику.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Владимир Корбут был избран председателем Омского городского Совета шестого созыва. Ради этого ему пришлось подать в отставку с поста начальника ГУ МЧС России по Омской области, который он занимал с 2012 года.