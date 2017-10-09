Рустэм Хамитов в преддверии Дня Республики вручил государственные награды

— Во-первых, хочу поздравить вас с государственными наградами и почётными званиями. Во-вторых, хочу поздравить с наступающим праздником — Днём Республики. Хочу пожелать вам всего самого хорошего, здоровья, успехов и всего наилучшего, — сказал Рустэм Хамитов. — Наша республика встречает праздник, что называется, «на ходу». У нас хорошие производственные, финансовые показатели. Мы уверенно, надёжно движемся по всем направлениям. Результаты у нас неплохие. Надеюсь, что и в дальнейшем также вместе с вами будем отмечать трудовые успехи в республике и двигаться вперёд.