Рустэм Хамитов в преддверии Дня Республики вручил государственные награды
УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ"/. В преддверии Дня Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан. Орденами, почётными грамотами, званиями и благодарностями отмечены профессиональные достижения 47 работников, представляющих различные отрасли экономики региона. В числе награждённых также общественные деятели и опекуны детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.