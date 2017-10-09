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12:56 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов в преддверии Дня Республики вручил государственные награды

УФА, 9 окт 2017. /ИА «Башинформ"/. В преддверии Дня Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан. Орденами, почётными грамотами, званиями и благодарностями отмечены профессиональные достижения 47 работников, представляющих различные отрасли экономики региона. В числе награждённых также общественные деятели и опекуны детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Источник: Пресс-служба главы Башкортостана

— Во-первых, хочу поздравить вас с государственными наградами и почётными званиями. Во-вторых, хочу поздравить с наступающим праздником — Днём Республики. Хочу пожелать вам всего самого хорошего, здоровья, успехов и всего наилучшего, — сказал Рустэм Хамитов. — Наша республика встречает праздник, что называется, «на ходу». У нас хорошие производственные, финансовые показатели. Мы уверенно, надёжно движемся по всем направлениям. Результаты у нас неплохие. Надеюсь, что и в дальнейшем также вместе с вами будем отмечать трудовые успехи в республике и двигаться вперёд.

Полная стенограмма выступления Рустэма Хамитова и список награждённых опубликованы на официальном сайте Главы республики.

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