Временным главой омского МЧС станет Андрей Андреев
Владимир Корбут руководивший омскими спасателями с 2012 года покинет пост 12 октября.
Владимир Корбут руководивший омскими спасателями с 2012 года покинет пост 12 октября.
В прошедшую пятницу, 6 октября, Владимир Путин принял отставку начальника главного регионального управления МЧС, подписав соответствующий указ. Временным главой ведомства станет первый заместитель Корбута — Андрей Андрев.
«Сегодня будет приказ о передаче дел и должности. Будет отведено два дня на сдачу дел. Ориентировочно 13 октября
Напомним, что срок, в который президент должен назначить руководителя без приставки «и. о.», не ограничен.