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13:26 (мск), источник: АиФ Омск

Временным главой омского МЧС станет Андрей Андреев

Владимир Корбут руководивший омскими спасателями с 2012 года покинет пост 12 октября.

В прошедшую пятницу, 6 октября, Владимир Путин принял отставку начальника главного регионального управления МЧС, подписав соответствующий указ. Временным главой ведомства станет первый заместитель Корбута — Андрей Андрев.

«Сегодня будет приказ о передаче дел и должности. Будет отведено два дня на сдачу дел. Ориентировочно 13 октября генерал-майор Владимир Корбут закончит свою работу в должности начальника главного управления», — цитирует «Омск Здесь» Дениса Ахрамова, главу пресс-службы главного регионального управления МЧС.

Напомним, что срок, в который президент должен назначить руководителя без приставки «и. о.», не ограничен.

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