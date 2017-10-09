Временным главой омского МЧС станет Андрей Андреев

«Сегодня будет приказ о передаче дел и должности. Будет отведено два дня на сдачу дел. Ориентировочно 13 октября генерал-майор Владимир Корбут закончит свою работу в должности начальника главного управления», — цитирует «Омск Здесь» Дениса Ахрамова, главу пресс-службы главного регионального управления МЧС.