Аксенов подписал указ о назначении главы Минтранса
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости (Крым). Министром транспорта Республики назначен Игорь Захаров. Указ о его назначении опубликован на официальном портале крымского правительства.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости (Крым). Министром транспорта Республики назначен Игорь Захаров. Указ о его назначении опубликован на официальном портале крымского правительства.
«Назначить Захарова Игоря Евгеньевича на государственную должность Республики Крым — министра транспорта Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым», — говорится в документе.
До назначения на должность Игорь Захаров долгое время проработал в «РЖД» и «Росморпорте».
Как сообщал РИА Новости (Крым), предыдущий министр транспорта Крыма Анатолий Волков подал в отставку по собственному желанию.