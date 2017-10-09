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13:03 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов подписал указ о назначении главы Минтранса

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости (Крым). Министром транспорта Республики назначен Игорь Захаров. Указ о его назначении опубликован на официальном портале крымского правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Назначить Захарова Игоря Евгеньевича на государственную должность Республики Крым — министра транспорта Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым», — говорится в документе.

До назначения на должность Игорь Захаров долгое время проработал в «РЖД» и «Росморпорте».

Как сообщал РИА Новости (Крым), предыдущий министр транспорта Крыма Анатолий Волков подал в отставку по собственному желанию.

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