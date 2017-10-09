Комитет Госдумы одобрил особый режим налогообложения для Калининграда

Правительственный законопроект, устанавливающий особый режим налогообложения для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области, профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Так, в частности, организации, которые получили статус резидентов ОЭЗ в Калининградской области, получат нулевое налогообложение по налогу на прибыль организаций на шесть налоговых периодов. Затем такие резиденты смогут еще шесть налоговых периодов уплачивать налог на прибыль организации по ставке в 10%.

Кроме того, законопроект также вводит пониженные тарифы страховых взносов для резидентов Калининграда, которые создали новые рабочие места. Для них общий тариф страховых взносов составит 7,6%, из которых 6% будут направлены в Пенсионный фонд РФ, 1,5% в Фонд социального страхования РФ, а еще 0,1% — в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

По предварительным данным, сумма выпадающих доходов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования составит в 2018 году — 80 млн рублей, в 2019 году — 160 млн рублей, в 2020 году — 240 млн рублей, в 2021 году — 320 млн рублей, указывают авторы законопроекта в сопроводительных документах.

Между тем принятие документа позволит сформировать благоприятный налоговый режим для социально-экономического развития Калининградской области и привлечения инвестиций в регион, уверены в правительстве. Кроме того, по поручению вице-премьераДмитрия Козака, Минфину, Минздраву и Минтруду при расчете федерального бюджета на очередной период, придется учитывать выпадающие доходы от применения пониженных взносов в Калининграде.