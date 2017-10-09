Филип объясняет, почему Молдова в этом году не получит финансирование ЕС

Источник: Noi.md

«Мы не получим деньги в 2017 году, но мы обязательно получим их в следующем году», — заверил Филип журналистов, объяснив, что Молдова должна соответствовать 30 критериям для разблокирования финансирования.

Министр финансов Октавиан Армашу сообщил агентству Reuters, что в бюджете этого года предусмотрено два транша от ЕС. Чиновник выразил уверенность, что в начале 2018 года будет переведена хотя бы часть суммы.