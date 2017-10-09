Филип объясняет, почему Молдова в этом году не получит финансирование ЕС
Республика Молдова не получит в этом году транш в размере 100 миллионов евро от Европейского Союза (ЕС), заявил в интервью Reuters
Республика Молдова не получит в этом году транш в размере 100 миллионов евро от Европейского Союза (ЕС), заявил в интервью Reuters
«Мы не получим деньги в 2017 году, но мы обязательно получим их в следующем году», — заверил Филип журналистов, объяснив, что Молдова должна соответствовать 30 критериям для разблокирования финансирования.
Министр финансов Октавиан Армашу сообщил агентству Reuters, что в бюджете этого года предусмотрено два транша от ЕС. Чиновник выразил уверенность, что в начале 2018 года будет переведена хотя бы часть суммы.
Ранее высокопоставленные европейские чиновники заявили, что основным предварительным условием финансовой помощи является уважение демократического процесса и верховенства закона. Экономика Молдовы в прошлом году зарегистрировала рост на 4,1%, восстановившись после снижения на 0,4% в 2015 году, что частично было вызвано российским кризисом, который повлиял на экспорт и уменьшил количество денег, отправленных работающими там молдаванами. Всемирный банк и МВФ ожидают, что в 2017 году ВВП Молдовы вырастет на 4−4,5%.