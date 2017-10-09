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13:43 (мск), источник: Sputnik

Камилов: Узбекистан и Кыргызстан преодолели путь непонимания и проблем

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в эфире телеканала Uzbekistan 24 рассказал об итогах государственного визита в Узбекистан президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и переговоров на высшем уровне.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что визит Алмазбека Атамбаева в Узбекистан стал логическим продолжением недавнего визита Шавката Мирзиёева в Кыргызстан и продолжением реализации договоренностей, достигнутых в Бишкеке.

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«Между странами наблюдался ряд довольно чувствительных проблем, которые требовали решения. Главам государств за довольно короткий период удалось пройти путь решения накопившихся проблем, недопонимания, сложных вопросов. И узбекская, и кыргызская стороны совместно прошли этот путь и пришли к выводу, что пора завершить этот процесс, чтобы не оставалось больше нерешенных проблем», — пояснил министр.

Министр выделил три наиболее важных документа, которые подписали стороны. Первое — это документ о полном завершении вопроса о делимитации границ. Второе — это соглашение о мерах доверия на границе и в приграничных территориях. И третье — это соглашения между министерствами обороны двух государств.

Главный итог взаимных визитов — это укрепление взаимного доверия и создание мощной договорной базы дальнейшего продвижения вперед, подытожил глава МИД.

Напомним, визит Алмазбека Атамбаева проходил 5—6 октября. ОН оказался весьма насыщенным и многообещающим — стороны подписали 13 документов, в том числе Декларацию о стратегическом партнерстве, укреплении доверия, добрососедства между республиками.

Кроме того, главы государств договорились о том, что к 1 декабря могут окончательно решить вопрос с государственной границей, согласовав оставшиеся 15% линии.

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