Врио главы Новосибирской области считает преимуществом свой переезд из другого региона
Андрей Травников отметил, что у него «нет багажа знакомств, обязательств, договоренностей — исполненных или невыполненных».
Андрей Травников отметил, что у него «нет багажа знакомств, обязательств, договоренностей — исполненных или невыполненных».
НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель полпреда президента РФ в
«Перед тем как приехать в регион, я начал его изучать, получил массу материалов для ознакомления. У меня есть определенное преимущество — я человек приезжий, у меня нет багажа знакомств, обязательств, договоренностей — исполненных или невыполненных, я могу себе позволить с чистого листа выполнять [поставленные задачи]», — сказал Травников ТАСС.
В то же время он назвал активную политическую и общественную жизнь в регионе позитивным фактором, и подчеркнул, что не намерен ей препятствовать.
«Этим нужно пользоваться, направлять усилия во благо, но конечно, желательно избегать конфликтов. Опыт многих субъектов федерации показывает, что конфликты не приводят ни к чему хорошему. Проигравшими всегда оказываются жители, которые не дождались нужных решений, потому что руководители были заняты разборками», — сказал Травников.
Президент РФ Владимир Путин 6 октября согласовал отставку бывшего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, которому в июле исполнилось 69 лет. Врио главы региона назначен 46-летний Андрей Травников. До нынешнего назначения он работал заместителем губернатора Вологодской области, заместителем полпреда президента РФ в