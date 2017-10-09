Врио главы Новосибирской области считает преимуществом свой переезд из другого региона

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и бывший мэр Вологды Андрей Травников, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области на смену ушедшему в отставку Владимиру Городецкому, считает своим преимуществом переезд из другого региона и отсутствие договоренностей с представителями местных элит.

Читайте также Владимир Городецкий посоветовал врио губернатора полюбить Новосибирскую область

«Перед тем как приехать в регион, я начал его изучать, получил массу материалов для ознакомления. У меня есть определенное преимущество — я человек приезжий, у меня нет багажа знакомств, обязательств, договоренностей — исполненных или невыполненных, я могу себе позволить с чистого листа выполнять [поставленные задачи]», — сказал Травников ТАСС.

В то же время он назвал активную политическую и общественную жизнь в регионе позитивным фактором, и подчеркнул, что не намерен ей препятствовать.

«Этим нужно пользоваться, направлять усилия во благо, но конечно, желательно избегать конфликтов. Опыт многих субъектов федерации показывает, что конфликты не приводят ни к чему хорошему. Проигравшими всегда оказываются жители, которые не дождались нужных решений, потому что руководители были заняты разборками», — сказал Травников.