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14:11 (мск), источник: Sputnik

Нарбаева: узбекистанцы должны знать, как защитить свои трудовые права

Заместитель премьер-министра Узбекистана Танзила Нарбаева рассказала о том, какая работа ведется в республике и за ее пределами для борьбы с детским и принудительным трудом.

Источник: Sputnik

По ее словам, еще с 2015 года в Узбекистане ведется активная пропаганда защиты прав трудящихся, причем как среди чиновников разного уровня, так и среди населения.

«Мы во всех видных местах при поддержке Всемирного банка размещаем информационные материалы, чтобы люди знали, куда обращаться при нарушении своих трудовых прав, а также понимали, какие именно действия считаются нарушением», — подчеркнула она.

По словам Нарбаевой, пока не совсем удовлетворительная работа ведется за рубежом. Для этого Сенатом дано поручение активизировать работу МИД в целях информирования ООН и других международных и правозащитных организаций о деятельности Узбекистана по борьбе с принудительным и детским трудом.

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