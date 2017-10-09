Нарбаева: узбекистанцы должны знать, как защитить свои трудовые права

Источник: Sputnik

По ее словам, еще с 2015 года в Узбекистане ведется активная пропаганда защиты прав трудящихся, причем как среди чиновников разного уровня, так и среди населения.

«Мы во всех видных местах при поддержке Всемирного банка размещаем информационные материалы, чтобы люди знали, куда обращаться при нарушении своих трудовых прав, а также понимали, какие именно действия считаются нарушением», — подчеркнула она.