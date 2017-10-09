Нарбаева: узбекистанцы должны знать, как защитить свои трудовые права
Заместитель
Заместитель
По ее словам, еще с 2015 года в Узбекистане ведется активная пропаганда защиты прав трудящихся, причем как среди чиновников разного уровня, так и среди населения.
«Мы во всех видных местах при поддержке Всемирного банка размещаем информационные материалы, чтобы люди знали, куда обращаться при нарушении своих трудовых прав, а также понимали, какие именно действия считаются нарушением», — подчеркнула она.
По словам Нарбаевой, пока не совсем удовлетворительная работа ведется за рубежом. Для этого Сенатом дано поручение активизировать работу МИД в целях информирования ООН и других международных и правозащитных организаций о деятельности Узбекистана по борьбе с принудительным и детским трудом.