Бакытжан Сагинтаев ответил на высказывание Алмазбека Атамбаева

Источник: Kapital.kz

«7 октября текущего года президент Кыргызской Республики А. Атамбаев выступил с рядом некорректных и недружественных заявлений, касающихся отдельных аспектов социально-экономического развития Казахстана. Подтверждая приверженность курсу развития двусторонних отношений с Кыргызской Республикой, уверен, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения президента Кыргызстана, сделанные в предвыборных целях, не должны нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами», — написал Бакытжан Сагинтаев.

В свою очередь премьер-министр РК решил проинформировать кыргызскую общественность о реальном экономическом развитии Казахстана. Центр деловой информации Kapital.kz публикует полный текст заявления Бакытжана Сагинтаева.

«За годы независимости наша экономика выросла в 20 раз. В 2012 году Казахстан вошел в число 50-ти самых конкурентоспособных экономик мира. В стране создан сильный национальный бизнес.

В рейтинге Всемирного Банка «Doing Business» Казахстан занимает 35-е место. Сегодня 1,3 млн предпринимательских структур производит ¼ всего национального богатства. Только за последние десять лет, в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития построено более одной тысячи новых производств, среди которых производство автомобилей, локомотивов, вагонов, вертолетов и многого другого. Освоен выпуск 500 новых видов продукции, которые в нашей стране никогда ранее не производились.

Масштабно модернизируется транспортная инфраструктура Казахстана. За 25 лет построено и реконструировано свыше 10 тыс. км. автодорог. В ближайшие годы дополнительно к этому будет модернизирована сеть автомобильных дорог протяженностью более 8000 км.

Мы полностью завершили строительство казахстанского участка Трансконтинентальной магистрали «Западная Европа-Западный Китай» протяженностью 2800 км. Построено более 2,5 тыс. км новых железных дорог.

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Комплексно модернизирована инфраструктура морского порта Актау, построен новый морской паромный порт Курык. Общая пропускная способность морских портов на Каспии увеличена до 26 млн. тонн. Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые аэропорты и железнодорожные вокзалы.

За годы независимости Казахстан построил 120 млн кв. метров жилья, обеспечив свыше 1,1 млн семей казахстанцев квартирами. Только за 8 месяцев 2017 года в рамках Государственной программы «Нұрлы жер» введено в строй 6,9 млн кв.м. нового жилья. В том числе построено 18,3 тыс. индивидуальных домов. Более 61 тыс. семей казахстанцев улучшили свои жилищные условия. Жилищное строительство активно развивается. Только в этом году в эксплуатацию будет сдано 10,1 млн кв. метров нового жилья.

В стране активно развивается социальная инфраструктура. Построено свыше 1,3 тыс. новых больниц и поликлиник, 500 новых детских садов и 1,4 тыс. школ.

По программе «Болашак», инициированной президентом Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым, более 12,5 тыс. молодых граждан страны обучилось в 200 лучших мировых вузах 35 стран.

Ежегодно в среднем создается по 270 тысяч новых рабочих мест. За последние 15 лет средняя зарплата и пенсии увеличились в Казахстане более чем в 10 раз. По официальным данным Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов, минимальный и средний размеры пенсий в Казахстане выше, чем в Кыргызстане в 5 и 3 раза, соответственно.

Средняя продолжительность жизни в нашей стране увеличилась до 72,3 года.

Что касается тарифов на услуги, хотел бы отметить, что в настоящее время в Казахстане реализуется новая модель, направленная на обновление и модернизацию основных фондов, с учетом обеспечения балансов интересов субъектов естественных монополий и потребителей. При этом, очевидно, что тарифы на электроэнергию, генерируемую гидроэлектростанциями, ниже тарифов на электроэнергию, получаемую с использованием ископаемых источников энергии.

Реализуя стратегическое видение Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, мы создали новую столицу — Астану. В развитие столицы привлечено свыше 50 млрд долларов США инвестиций. Сегодня население Астаны превысило 1 млн жителей. В этом году в Астане, впервые во всём СНГ, была проведена Всемирная выставка Экспо-2017 «Энергия будущего». В ней приняли участие более 115 государств и 22 международных организаций. За период проведения выставки ее посетило порядка 4 млн туристов.

Благодаря экономической состоятельности государства, стабильности, благоприятному инвестиционному климату, крупнейшие транснациональные корпорации работают во всех секторах экономики Казахстана. Общий объем прямых иностранных инвестиций за годы независимости составил 265 млрд долларов США.

В 2000 году президентом страны создан Национальный фонд Республики Казахстан. На сегодняшний день общий объем Национального фонда и золотовалютных резервов Казахстана составляет порядка 91 млрд долларов США. Устойчивое развитие экономики, поступательный рост ВВП страны, позволяет Казахстану оказывать все виды помощи странам-партнерам.

Республика Казахстан проводит последовательную политику укрепления братских и добрососедских отношений с Кыргызской Республикой в духе Договора о вечной дружбе от 8 апреля 1997 г. и Договора о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 г.

Все эти годы Казахстан всегда был рядом с кыргызским народом, особенно в трудные минуты, с пониманием относился к просьбам руководства Кыргызстана, максимально содействовал в решении насущных социально-экономических проблем и оказывал существенную гуманитарную помощь, включая поставки энергоносителей, продовольственных и других социально-значимых товаров.

В рамках вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз президентом Республики Казахстан было принято решение о предоставлении технической помощи в объеме 100 млн долларов США. В настоящее время Соглашение о предоставлении технической помощи ратифицировано Парламентом Республики Казахстан. По линии гуманитарной помощи Кыргызстану уже выделено более 20 млн долларов США, построены две общеобразовательные школы в Бишкеке и Оше. Объем казахстанских инвестиций в экономику Кыргызстана составил 820 млн долларов США. Благодаря им обеспечиваются рабочими местами тысячи кыргызстанцев.

В тоже время, объем инвестиций мог бы быть больше, однако его рост сдерживает неблагоприятный инвестиционный климат в отношении казахстанских предпринимателей.

125 тысяч трудовых мигрантов зарегистрировано и проживает в Казахстане. При этом они в полном объеме обеспечены социальными и медицинскими гарантиями от нашего государства.

Благодаря позиции президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева в настоящее время доля Кыргызстана при распределении поступлений от импортных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕвразЭС составляет 1,9%. Это дало резкое увеличение поступлений в бюджет Кыргызской Республики с момента присоединения к ЕвразЭС. Поступления в 2016 году составили 187,4 млн долларов США, что превышает показатели Кыргызстана до вступления в ЕвразЭС более чем в 3 раза.

В соответствии с Соглашением между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики, Кыргызская Республика применяет унифицированный железнодорожный тариф с 10 января 2017 года, что на 8 месяцев раньше, чем предусмотрено Договором о присоединении Кыргызской Республики. За период досрочного применения тарифа прямые потери Казахстана составили порядка 49 млн долл. США, что соответственно является выгодой для экономики Кыргызстана.

Необходимо отметить, что кыргызской стороной были приняты обязательства по приведению санитарной, ветеринарной и фитосанитарной систем в соответствие с требованиями ЕвразЭС, которые до сих пор не исполнены. Это несет риски для казахстанского рынка и интеграционного объединения, в целом. Несмотря на это, казахстанской стороной был принят комплекс мер, направленный на облегчение доступа кыргызской сельскохозяйственной продукции на казахстанский рынок и ее транзита через территорию Казахстана.

Значительно расширен перечень товаров, перевозимых по казахстанской территории из Кыргызстана в Россию — до 100 групп товаров.

На казахстанские средства в рамках технической помощи в объеме 100 млн долларов США будут оснащены ветеринарные и фитосанитарно-карантинные посты, построены и оснащены карантинные и ветеринарные лаборатории, центр по регистрации и сертификации ветеринарных препаратов.

Таможенные органы Республики Казахстан фиксируют резкое повышение импорта китайских товаров в Кыргызскую Республику и пропорциональное увеличение ввоза аналогичных товаров из Кыргызской Республики в Казахстан, что связано с неэффективным таможенным администрированием. Тем не менее, казахстанской стороной не применяются какие-либо ограничительные меры к кыргызским товарам.

Принятые обязательства по обеспечению свободы движения кыргызских товаров Казахстаном обеспечиваются в полной мере, несмотря на имеющиеся факты реэкспорта китайских товаров. Предполагаемые потери государств-членов ЕвразЭС составляют порядка 100 млн долларов США, а также потери Казахстана по НДС — 155,8 млн долларов США.

Более того, мы не применяем экспортные таможенные пошлины на ряд важных для Кыргызстана товаров, несмотря на то, что нам известно о фактах реэкспорта этих товаров с территории Кыргызстана (нефть и нефтепродукты, лом черных и цветных металлов, шкуры и шерсть животных и др.).

Все вышеизложенное составляет далеко неполный перечень аспектов двустороннего сотрудничества наших стран.