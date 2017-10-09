Вице-спикером Госдумы вместо Васильева стала Ольга Тимофеева

Комитет по экологии вместо Тимофеевой возглавил Владимир Бурматов.
На этом же заседании фракции был избран ее новый руководитель. Им стал бывший секретарь генсовета «Единой России»,
Неверов уже назвал свои приоритеты в новой должности. «Первое. Необходимо активизировать работу по реализации поручений и ежегодных посланий нашего президента Владимира Путина. Для нас это — идеологические установки. Программа президента — это наша программа, и мы должны обеспечить ее законодательное сопровождение», — сказал он. Он призвал депутатов работать на конечный результат.
Также он рекомендовал им внимательно подойти к организации депутатской работы в регионах. По его словам, за прошедший год
«Считаю, что нам необходимо обеспечить более эффективный механизм обратной связи с нашими коллегами — региональными депутатами. Это, несомненно, скажется на качестве принимаемых решений. Поэтому предлагаю проведение ежегодного совместного форума», — заявил новый руководитель фракции единороссов.