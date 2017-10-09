Вице-спикером Госдумы вместо Васильева стала Ольга Тимофеева

Источник: РИА "Новости"

Комитет по экологии вместо Тимофеевой возглавил Владимир Бурматов. Из-за этого он освободит должность руководителя центрального исполнительного комитета (ЦИК) в партии.

На этом же заседании фракции был избран ее новый руководитель. Им стал бывший секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Думы Сергей Неверов. Его кандидатуру ранее в понедельник внес на голосование лидер партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Неверов уже назвал свои приоритеты в новой должности. «Первое. Необходимо активизировать работу по реализации поручений и ежегодных посланий нашего президента Владимира Путина. Для нас это — идеологические установки. Программа президента — это наша программа, и мы должны обеспечить ее законодательное сопровождение», — сказал он. Он призвал депутатов работать на конечный результат.

Также он рекомендовал им внимательно подойти к организации депутатской работы в регионах. По его словам, за прошедший год депутатами-единороссами было проведено более 26 000 встреч в регионах.