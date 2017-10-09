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14:57 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал указ о прекращении полномочий губернатора Омской области

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Владимир Путин освободил от должности губернатора Омской области Виктора Назарова, врио назначен Александр Бурков, сообщает пресс-служба президента РФ.

Источник: РИА "Новости"

Назаров занимал должность губернатора Омской области с 30 мая 2012 года.

«Принять отставку губернатора Омской области Виктора Назарова по собственному желанию. Назначить Буркова Александра Леонидовича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении.

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