Травников: Новосибирская область схожа с регионами СЗФО в экономических аспектах
Врио губернатора отметил, что для этих территорий важную роль играют машиностроение и строительный комплекс.
Врио губернатора отметил, что для этих территорий важную роль играют машиностроение и строительный комплекс.
НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Новосибирская область похожа на регионы
«Если говорить о структуре экономики, то сходство в чем? …Машиностроение, в советские времена очень мощное, которое в 90-е годы растеряло свои мощности и сейчас начинает восстановление. Это бурный рост жилищного строительства», — сказал Травников.
В числе сходных черт Сибири и
В то же время, по словам Травникова, в социальном развитии Новосибирская область имеет свои особенности.
«Новосибирская область отличается тем, что эта территория является местом миграционного притока. Многие регионы
Президент РФ Владимир Путин 6 октября согласовал отставку бывшего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкий, которому в июле исполнилось 69 лет. Врио главы региона назначен 46-летний Андрей Травников. До нынешнего назначения он работал заместителем губернатора Вологодской области, заместителем полпреда президента РФ в