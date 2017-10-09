Травников: Новосибирская область схожа с регионами СЗФО в экономических аспектах

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Новосибирская область похожа на регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО) России в экономических аспектах — для этих территорий важную роль играют машиностроение и строительный комплекс, сообщил в понедельник ТАСС врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, который ранее работал заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и был мэром Вологды.

«Если говорить о структуре экономики, то сходство в чем? …Машиностроение, в советские времена очень мощное, которое в 90-е годы растеряло свои мощности и сейчас начинает восстановление. Это бурный рост жилищного строительства», — сказал Травников.

В числе сходных черт Сибири и Северо-Запада он назвал активную политическую жизнь, которая присутствует, в частности, в Карелии и Архангельской области. Кроме того, отметил Травников, и в СЗФО, и в Сибири важным фактором развития регионов являются большие территории и большие расстояния между населенными пунктами, которые влияют на развитие инфраструктуры и социальную мобильность.

В то же время, по словам Травникова, в социальном развитии Новосибирская область имеет свои особенности.

«Новосибирская область отличается тем, что эта территория является местом миграционного притока. Многие регионы Северо-Запада и Сибири население теряют. С одной стороны, хорошо… Но это ставит и задачи перед властью всех уровней по не отстающему как минимум развитию социальной сферы», — подчеркнул собеседник агентства.