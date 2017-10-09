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14:51 (мск), источник: ТАСС

Путин принял отставку губернатора Омской области Назарова

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, временно исполняющим обязанности главы региона до выборов назначен Александр Бурков. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Принять отставку губернатора Омской области Назарова В. И. по собственному желанию. Назначить Буркова Александра Леонидовича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте указа главы государства.

Как сообщается на сайте Кремля, Путин провел рабочую встречу с Бурковым, «в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Омской области».

Назарову в текущем месяце исполняется 55 лет, он руководил Омской областью с 2012 года.

Как сообщается на сайте «Справедливой России», Александру Буркову 50 лет, он родился в Кушве Свердловской области. Окончил Уральский государственный политехнический институт по специальности инженер-теплоэнергетик, а также Институт экономики УрО РАН. Является кандидатом экономических наук.

Бурков является секретарем президиума Центрального совета «Справедливой России» по вопросам организации и проведения избирательных кампаний, а также председателем Совета регионального отделения партии в Свердловской области.

В 1999 года Бурков занял второе место на выборах губернатора Свердловской области. Четыре раза избирался депутатом Заксобрания Свердловской области, а также депутатом Госдумы V — VII созывов. В Думе является первым замруководителя фракции «Справедливая Россия», членом комитета по жилищной политике и ЖКХ, а также членом комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК.

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1 октября© Ньюстюб
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