Путин принял отставку губернатора Омской области Назарова

Источник: РИА "Новости"

«Принять отставку губернатора Омской области Назарова В. И. по собственному желанию. Назначить Буркова Александра Леонидовича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте указа главы государства.

Как сообщается на сайте Кремля, Путин провел рабочую встречу с Бурковым, «в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Омской области».

Назарову в текущем месяце исполняется 55 лет, он руководил Омской областью с 2012 года.

Как сообщается на сайте «Справедливой России», Александру Буркову 50 лет, он родился в Кушве Свердловской области. Окончил Уральский государственный политехнический институт по специальности инженер-теплоэнергетик, а также Институт экономики УрО РАН. Является кандидатом экономических наук.

Бурков является секретарем президиума Центрального совета «Справедливой России» по вопросам организации и проведения избирательных кампаний, а также председателем Совета регионального отделения партии в Свердловской области.