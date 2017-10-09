Арестован Рустембек Дутбаев

Источник: Tengrinews

«28 сентября 2017 года районный суд № 2 Есильского района Астаны рассмотрел ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Дутбаева Рустембека Нуртаевича», — сообщили Tengrinews.kz в суде.

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По официальным данным, в отношении подозреваемого Рустембека Дутбаева санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев, до 27 ноября. При этом в суде не ответили, является ли подозреваемый Дутбаев Рустембек Нуртаевич родственником бывшего председателя КНБ РК Нартая Дутбаева.

«29 сентября 2017 года этим же судом в отношении подозреваемого Дутбаева Нартая Нуртаевича санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев, до 29 ноября 2017 года», — сообщили в суде.