Холманских подарил Росселю на юбилей северного оленя

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских подарил Эдуарду Росселю северного оленя. Так он поздравил первого губернатора Свердловской области с 80-летием, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе полпредства.

Холманских вручил юбиляру сертификат, подтверждающий полноправное владение племенным домашним северным оленем. Презент пока что находится в Ямальской тундре, но «будет передан в дар юбиляру по первому требованию», сказано в сообщении.

В ходе встречи Холманских и Россель также обсудили рабочие вопросы, касающиеся взаимодействия депутатского корпуса регионов с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы. Особое внимание уделили сотрудничеству парламентариев с аппаратом полномочного представителя Президента РФ.