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15:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Холманских подарил Росселю на юбилей северного оленя

Презент пока в тундре.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских подарил Эдуарду Росселю северного оленя. Так он поздравил первого губернатора Свердловской области с 80-летием, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе полпредства.

Холманских вручил юбиляру сертификат, подтверждающий полноправное владение племенным домашним северным оленем. Презент пока что находится в Ямальской тундре, но «будет передан в дар юбиляру по первому требованию», сказано в сообщении.

В ходе встречи Холманских и Россель также обсудили рабочие вопросы, касающиеся взаимодействия депутатского корпуса регионов с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы. Особое внимание уделили сотрудничеству парламентариев с аппаратом полномочного представителя Президента РФ.

Как сообщалось ранее, сенатор «заказал» себе на юбилей немного иные подарки — среди них бутылка вина и вторая ветка екатеринбургского метро.

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