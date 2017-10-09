Свердловского депутата-«эсера» Буркова назначили губернатором в Сибирь

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, Владимир Путин провёл рабочую встречу с Александром Бурковым, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Омской области.

Напомним, Буркова называли возможным участником выборов губернатора в Свердловской области в 2017 г., однако неожиданно для многих он не стал претендовать на этот пост. Партию «СР» на выборах представлял менее опытный политик Дмитрий Ионин.