Свердловского депутата-«эсера» Буркова назначили губернатором в Сибирь
Депутат Госдумы от Свердловской области, «справедливоросс» Александр Бурков назначен на пост врио губернатора Омской области.
Депутат Госдумы от Свердловской области, «справедливоросс» Александр Бурков назначен на пост врио губернатора Омской области.
Как сообщили Накануне.RU в
Напомним, Буркова называли возможным участником выборов губернатора в Свердловской области в 2017 г., однако неожиданно для многих он не стал претендовать на этот пост. Партию «СР» на выборах представлял менее опытный политик Дмитрий Ионин.
Как сообщало Накануне.RU, еще в начале октября омский губернатор Виктор Назаров объявил о своей отставке.