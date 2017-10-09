Чем запомнится омичам Виктор Назаров?

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Губернатор Омской области Виктор Назаров, отставка которого была объявлена 2 октября, проработал в должности первого лица региона пять лет.

Многие представители политического истеблишмента помнят о яркой инаугурации преемника Леонида Полежаева. По сравнению с властным, рассудительным прежним губернатором Виктор Назаров казался «своим парнем».

Портал Om1.ru подготовил подборку событий и ярких деталей, по которым жители Омской области запомнят губернатора. Это своеобразные символы, с которыми прочно ассоциируется правление Виктора Назарова.

Комбайны

Выходец из села Ингалы Большереченского района Виктор Назаров, в юности работавший токарем, похоже, пронес в себе романтику трудового подвига, став губернатором. Именно этим объясняется неукротимая, почти нежная тяга главы к сельхозтехнике. Он при каждом удобном случае садился за руль комбайна, причем, часто делая это прямо в дизайнерском костюме.

Достаточно вспомнить случай во время второй избирательной кампании Виктора Назарова летом 2015 года. В июле 2015 года губернатор отправился в Москаленский район. Не успели пиарщики главы Омской области глазом моргнуть, как губернатор оказался за рулем комбайна в костюме.

Виктор Назаров все пять лет своей работы оставался верен образу «своего парня».

К слову, Назаров не пропускал ни одной сельхозтехники, никогда не отказываясь от радушного приглашения сесть в машину. Однако на одном из таких мероприятий «комбайновой» карьере губернатора был положен конец. Тогдашний руководитель главного управления информационной политики Татьяна Тренина накануне обошла участников выставки «Агро Омск» и предупредила, что не стоит слишком настойчиво звать первое лицо региона устраивать тест-драйв комбайнам.

С тех пор Виктор Назаров в комбайны не садился.

Губернатор-инстаграмщик

Летом 2014 года губернатор Омской области завел Instagram.

— Давно думал о выходе в социальные сети, обсудил это с молодежью на форуме «Ритм» и решил, что надо быть в тренде, — объяснил в первой же своей записи в соцсети Виктор Назаров.

С этого момента глава Омской области всюду стал появляться с планшетом, фотографируя журналистов, лошадиные скачки, храмы и детей. Злые языки говорят, что Instagram губернатору помогают вести специальные сотрудники, однако у народа сложилась картинка «продвинутого» Назарова.

Так или иначе, но стремление быть современным привело главу региона к первому месту среди губернаторов-инстаграмщиков Сибирского федерального округа в июле 2016 года.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZBS-NEjnW6/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Рабочая поездка в Азовский район. В село Сереброполье сегодня пришел газ. Отпраздновали это событие вместе с местными жителями. Побывал в гостях у механизатора Евгения Крункеля и его супруги Жанны. Всего в Азовском районе в этом году по плану газифицируем 4 села. В целом по Омской области обеспечим газом 6 тысяч домовладений.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений Виктор Назаров (@viktor.nazarov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-14T11:46:07+00:00">Вер 14, 2017 о 4:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Котики

Отдельная, практически «головная» тема работы главы региона — любовь к котам. Виктор Назаров, едва заведя Instagram, насытил его снимками котиков. В частности, главной звездой 23 ноября 2014 года стал роскошный белый кот Виктора Назарова — Ванятка, запечатленный спящим.

Впервые же котик появляется как самостоятельное действующее лицо на вручении ключей от квартир выпускникам детских домов осенью 2014 года. Губернатор залюбовался шикарной кошкой цвета мокрого асфальта.

— Новоселье без кошки — не новоселье. Сегодня вручил 24 выпускникам детских домов ключи от квартир в новостройке на Московке-2. В этом году приобретаем для сирот 463 квартиры. До Нового года ещё будет много новосёлов, — рассказал Назаров.

Губернатор Омской области и дальше продолжил питать слабость к представителям семейства кошачьих. Так, на субботнике в парке Победы в октябре 2015 года журналисты чуть не вручили сердобольному главе региона черного котейку.

Черный кот едва не стал питомцем омского губернатора. Но в судьбу животного вмешалась пресс-секретарь первого лица Юлия Соколенко.

Однако от отчаянного шага пригреть сто пятого кота дома первое лицо удержала пресс-секретарь Юлия Соколенко. И тогда глава региона сначала попытался всучить животное главе Минстроя Станиславу Гребенщикову. Однако тот отказался, и губернатор едва не дал машину журналистам, чтобы отвезти кота в приют. Впрочем животное, не выдержав препирательства относительно своей дальнейшей судьбы, вырвалось и скрылось в кустах.

Таким образом за главой Омской области закрепилась слава руководителя, питающего слабость к животным.

Попытки информационной войны с мэром Вячеславом Двораковским

Первоначально Виктор Назаров, возглавив регион, не стал следовать примеру своего предшественника Леонида Полежаева, любителя кровопролитных боев за раздел сфер влияния города и области. Достаточно вспомнить вражду Полежаева с мэром Виктором Шрейдером, закончившуюся полной капитуляцией последнего.

В свою очередь, губернатор долго сдерживался от противоречий с мэром Вячеславом Двораковским. Однако в марте 2016 года конфликт между первыми лицами случился. Так, 24 марта на одном из заседаний облправительства губернатор Омской области устроил разнос градоначальнику из-за неубранных от снега дорог на празднике «Навруз» и авиашоу.

На что Вячеслав Двораковский в сердцах бросил в комментарии журналистам: — Спектакль мне этот непонятен!

Вместо того чтобы наладить работу, глава региона прокололся на этом досадном конфликте не единожды. Так, 30 апреля 2016 года на канале «НТВ» в новом шоу «Звонок» прокремлевские пранкеры Вован и Лексус разыграли Виктора Назарова, позвонив ему и представившись сотрудниками администрации президента.

Губернатор не только снял трубку, но еще и публично обозвал Двораковского «поросенком», наивно полагая, что беседует с высокопоставленным кремлевским чиновником. Тогда как мэр Омска не взял трубку с незнакомого номера, тем самым уберегся от розыгрыша.

Инцидент пришлось долго заминать, а история стала поводом для насмешек над губернатором. После этого, правда, вялая информационная война между Вячеславом Двораковским и Виктором Назаровым тихо сошла на нет.

Сын Виктора Назарова

О сыне Виктора Назарова известно не много, за все пять лет работы губернатор редко выводил в свет отпрыска. В частности глава региона брал его с собой на конные скачки.

Омский губернатор считанные разы появлялся вместе со своей семьей напоказ. Зато много рассказывал: в частности расстраивался, что не смог из-за занятости проводить парня в первый класс.

Когда в интернете расплодились «группы смерти», глава Омской области провел профилактическую беседу с сыном.

В общем, журналисты и общественность много слышали о мальчике, но редко его видели.

Супруга и блондинка в Сочи

Известно, что у Виктора Назарова есть супруга, непубличная дама, которую не видели на массовых мероприятиях. Зато в прошлом году активно блуждал слух о некоей блондинке, с которой в Сочи был замечен человек, похожий на главу региона.

Весь политический истеблишмент гадал, действительно ли губернатор замешан в курортном адюльтере или это козни политических оппонентов. И главное: кто эта дама. Так и не найдя ответа ни на один вопрос, общественность успокоилась. А знающие люди утверждают, что слух о блондинке был вброшен пиарщиками главы региона, чтобы отвлечь внимание от серьезных политических проблем.

«Четкий посыл» и «понимание» — коронные фразы Назарова

Губернатор Омской области наверняка запомнится многим по коронным фразам и фирменным словам. Самые любимые: «четкий посыл» и «понимание», которые он регулярно использует в речи.

— Самый главный посыл, и это же главная задача, чтобы каждый ребёнок имел доступ в информационное пространство, независимо от материальной обеспеченности, — выступил Назаров на одном из форумов.

Эти фирменные слова стали не только объектом насмешек, но и активно перенимаются его подчиненными. Так, кандидат в мэры, министр труда и соцразвития Владимир Куприянов обозначил свою принадлежность к команде Назарова в программе развития города. Он начал ее со слов «У меня есть четкое понимание…» .

Помимо любимых губернаторских фраз ушли в народ цитаты от Назарова: «Нельзя просто взять и опустить муниципалитеты» и «Необходимо показать, что омичи самые смешные».

Виктор Назаров уверен, что нельзя просто так взять и опустить муниципалитеты.

Одна из последних шуток — про победу «Единой России» на выборах президента США. Так Виктор Назаров сыронизировал в ноябре 2016 года на заседании облправительства, когда стало известно о победе Дональда Трампа.

— Ну что там у нас, Елена Борисовна (Мизулина, сенатор, — прим.ред.), по Клинтон? Не признала поражение? Похлопать надо. То есть в Америке победила «Единая Россия», — улыбнулся Назаров.

Это был довольно прозрачный намек на известный политический анекдот. По сюжету лидер «Единой России» Дмитрий Медведев дал поручение главе ЦИК России Чурову оказать технологическую помощь президенту Бараку Обаме. Но вместо демократической партии в анекдоте во всех штатах победила «Единая Россия».

Наверняка у губернатора Омской области были масса ярких выражений, но «четкий посыл» и «понимание» точно запомнятся политической элите и жителям.

Дружба с Безруковым

Еще один момент — губернатор Омской области оказался приятелем актера и руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова. Об этом Назаров и писал, и говорил.

— После спектакля пообщались с Сергеем Безруковым. Давно знаем друг друга, дружим. Сергей всегда тепло отзывается о публике в Омске, говорит, у нас особая театральная атмосфера, — сообщил Виктор Назаров в своем Instagram в 2014 году.

В этом году Сергей Безруков также приехал на культурный форум «Единой России» 25 апреля, где попросил у премьер-министра России Дмитрия Медведева денег на развитие детских театров. А на фестивале «Движение» сидел рядом с омским губернатором.