Временным губернатором Омской области назначен справедливоросс Александр Бурков
Теперь регион возглавит 50-летний депутат Госдумы от Свердловской области, который учился в одном вузе с Борисом Ельциным.
Теперь регион возглавит 50-летний депутат Госдумы от Свердловской области, который учился в одном вузе с Борисом Ельциным.
Сегодня, 9 октября, президент РФ Владимир Путин досрочно отправил в отставку Виктора Назарова и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Омской области 50-летнего Александра Буркова. Отметим, что эта кандидатура ни разу не звучала в списке возможных преемников.
Бурков будет занимать пост до избрания нового губернатора.
Александр Леонидович Бурков — уроженец Свердловской области, член партии «Справедливая Россия». До сегодняшнего дня он являлся депутатом Государственной Думы от этого региона и заместителем председателя фракции своей партии.
По образованию Бурков —