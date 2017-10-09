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15:13 (мск), источник: Om1.ru

Временным губернатором Омской области назначен справедливоросс Александр Бурков

Теперь регион возглавит 50-летний депутат Госдумы от Свердловской области, который учился в одном вузе с Борисом Ельциным.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 9 октября, президент РФ Владимир Путин досрочно отправил в отставку Виктора Назарова и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Омской области 50-летнего Александра Буркова. Отметим, что эта кандидатура ни разу не звучала в списке возможных преемников.

Бурков будет занимать пост до избрания нового губернатора.

Александр Леонидович Бурков — уроженец Свердловской области, член партии «Справедливая Россия». До сегодняшнего дня он являлся депутатом Государственной Думы от этого региона и заместителем председателя фракции своей партии.

По образованию Бурков — инженер-теплоэнергетик. Он окончил тот же вуз, где в своё время учился и первый президент РФ Борис Ельцин. «Википедия» сообщает, что у него есть жена и сын Владимир. Политик увлекается охотой и придерживается социалистических взглядов.

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