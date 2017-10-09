Временным губернатором Омской области назначен справедливоросс Александр Бурков

Сегодня, 9 октября, президент РФ Владимир Путин досрочно отправил в отставку Виктора Назарова и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Омской области 50-летнего Александра Буркова. Отметим, что эта кандидатура ни разу не звучала в списке возможных преемников.

Александр Леонидович Бурков — уроженец Свердловской области, член партии «Справедливая Россия». До сегодняшнего дня он являлся депутатом Государственной Думы от этого региона и заместителем председателя фракции своей партии.