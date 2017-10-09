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15:22 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаеву показали новый проект казахского алфавита

Нурсултан Назарбаев встретился с членами рабочей группы по реализации проекта по переходу государственного языка на латиницу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

Главе государства представили проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике, подготовленный с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения. akorda.kz Президент Казахстана отметил, что реформа государственного языка является одним из важных вопросов программы модернизации общественного сознания.

«В эти дни в обществе активно обсуждался вопрос относительно нового алфавита казахского языка. Многие принимали участие в этом. Идея о переходе на латинскую графику зародилась еще с момента обретения нами независимости. Переход казахской письменности на латиницу всегда оставался на моем особом контроле», — сказал Нурсултан Назарбаев.

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При этом Глава государства, подчеркнув историческую значимость процесса перехода, указал на необходимость принятия консолидированного решения по этому вопросу.

«Ни одна страна в мире так не обсуждала свой новый алфавит со всем народом. Нам важно знать мнение каждого. Более 300 обращений поступили в Администрацию Президента в связи переходом на латиницу. Отрадно, что и молодежь поддержала этот процесс», — сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на активное участие ведущих общественных объединений, научных кругов и широкой общественности страны в обсуждении проекта нового алфавита казахского языка. Во время встречи о результатах проведенной работы Главе государства доложили руководитель Института языкознания имени А. Байтурсынова и директор Республиканского координационно-методического центра развития языков имени Ш. Шаяхметова. Заслушав отчет и мнения участников встречи, Президент Казахстана остановился на отдельных вопросах, требующих особого внимания.

«В целом я поддерживаю основные направления проводимой работы. В ходе реализации проекта был учтен мировой опыт. Это очень важно. Вместе с тем следует продолжить информационно-разъяснительную работу в отношении процесса перехода казахского алфавита на латинскую графику», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства особо подчеркнул, что реформа не должна наносить вред развитию других языков и нарушать права граждан.

«Переход казахского языка на латиницу ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков. Использование русского языка на кириллице остается без изменений. Он будет так же продолжать функционировать. Переход на новый алфавит облегчит изучение казахского языка», — сказал Президент Казахстана.

Он отметил, что переход на латиницу является весьма сложным процессом, цель которого заключается в создании условий для дальнейшего развития казахского языка и включения его в мировое информационное пространство. Кроме этого, Глава государства указал на необходимость подготовки учителей и методической базы для внедрения нового алфавита в систему образования и поручил правительству разработать план его поэтапного введения.

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