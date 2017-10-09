Биография Виктора Назарова
Российский государственный деятель Виктор Иванович Назаров родился 18 октября 1962 года в селе Ингалы Большереченского района Омской области.
Российский государственный деятель Виктор Иванович Назаров родился 18 октября 1962 года в селе Ингалы Большереченского района Омской области.
В 1988 году окончил Омский государственный университет по специальности «правоведение».
С 1979 по 1980 год работал токарем на Омском электротехническом заводе имени Карла Маркса.
В 1980—1982 годах проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР на Дальнем Востоке в морской пехоте.
В 1988—1990 годах служил в органах прокуратуры Черлакского и Омского районов.
В 1990—1992 годах работал следователем Военной прокуратуры.
В 1992—2003 годах Назаров занимался юридической работой в различных организациях.
В 2003—2005 годах был заместителем начальника отдела по оперативной работе с потребителями в Омском филиале ООО «Межрегионгаз». После реорганизации филиала в ЗАО «Омскрегионгаз» занял должность заместителя генерального директора по общим вопросам.
В 2005—2012 годах занимал пост генерального директора компании ЗАО «Омскрегионгаз» (с 2010 года — ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск»).
В 2011 году Назаров был избран депутатом законодательного собрания Омской области по Тюкалинскому избирательному округу, был членом комитета по законодательству, заместителем председателя комитета по собственности.
3 апреля 2012 года президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Виктора Назарова на пост губернатора Омской области. 9 апреля депутаты законодательного собрания Омской области большинством голосов утвердили кандидатуру Виктора Назарова в должности губернатора региона.
Вступил в должность губернатора Омской области 30 мая 2012 года.
В сентябре 2015 года Виктор Назаров был переизбран губернатором Омской области, набрав более 60% голосов.
Декларированный годовой доход Виктора Назарова за 2016 год составил 5,9 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.