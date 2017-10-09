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16:00 (мск), источник: РИА Новости

Биография Виктора Назарова

Российский государственный деятель Виктор Иванович Назаров родился 18 октября 1962 года в селе Ингалы Большереченского района Омской области.

Источник: РИА "Новости"

В 1988 году окончил Омский государственный университет по специальности «правоведение».

С 1979 по 1980 год работал токарем на Омском электротехническом заводе имени Карла Маркса.

В 1980—1982 годах проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР на Дальнем Востоке в морской пехоте.

В 1988—1990 годах служил в органах прокуратуры Черлакского и Омского районов.

В 1990—1992 годах работал следователем Военной прокуратуры.

В 1992—2003 годах Назаров занимался юридической работой в различных организациях.

В 2003—2005 годах был заместителем начальника отдела по оперативной работе с потребителями в Омском филиале ООО «Межрегионгаз». После реорганизации филиала в ЗАО «Омскрегионгаз» занял должность заместителя генерального директора по общим вопросам.

В 2005—2012 годах занимал пост генерального директора компании ЗАО «Омскрегионгаз» (с 2010 года — ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск»).

В 2011 году Назаров был избран депутатом законодательного собрания Омской области по Тюкалинскому избирательному округу, был членом комитета по законодательству, заместителем председателя комитета по собственности.

3 апреля 2012 года президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Виктора Назарова на пост губернатора Омской области. 9 апреля депутаты законодательного собрания Омской области большинством голосов утвердили кандидатуру Виктора Назарова в должности губернатора региона.

Вступил в должность губернатора Омской области 30 мая 2012 года.

В сентябре 2015 года Виктор Назаров был переизбран губернатором Омской области, набрав более 60% голосов.

Декларированный годовой доход Виктора Назарова за 2016 год составил 5,9 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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