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15:46 (мск), источник: СуперОмск

Справедливоросс с Урала. Что известно о новом омском губернаторе

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Омской области депутата Госдумы от «Справедливой России» Александра Буркова.

Источник: РИА "Новости"

Новому руководителю Омской области 50 лет. Он является уроженцем города Кушва Свердловской области. В 1989 году Александр Бурков окончил теплоэнергетический факультет Уральского политехнического института им. С. М. Кирова по специальности «инженер-теплоэнергетик». В начале 90-х годов работал в рабочем центре экономических реформ при правительстве России.

В 1994 году Бурков впервые был избран депутатом Свердловской областной думы. В 1995 году стал вице-губернатором Свердловской области, возглавив комитет по управлению государственным имуществом. В 1999 году вышел во второй тур губернаторских выборов в Свердловской области.

В «Справедливой России» состоит с 2007 года. Работал в Госдуме пятого и шестого созывов. В седьмом созыве нижней палаты парламента представлял Свердловскую область, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Женат, есть сын Владимир. Увлекается охотой. Придерживается социалистических взглядов, имеет ученую степень кандидата экономических наук.

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