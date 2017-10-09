Справедливоросс с Урала. Что известно о новом омском губернаторе

Источник: РИА "Новости"

Новому руководителю Омской области 50 лет. Он является уроженцем города Кушва Свердловской области. В 1989 году Александр Бурков окончил теплоэнергетический факультет Уральского политехнического института им. С. М. Кирова по специальности «инженер-теплоэнергетик». В начале 90-х годов работал в рабочем центре экономических реформ при правительстве России.

В 1994 году Бурков впервые был избран депутатом Свердловской областной думы. В 1995 году стал вице-губернатором Свердловской области, возглавив комитет по управлению государственным имуществом. В 1999 году вышел во второй тур губернаторских выборов в Свердловской области.