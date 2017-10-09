Справедливоросс с Урала. Что известно о новом омском губернаторе
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Омской области депутата Госдумы от «Справедливой России» Александра Буркова.
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Омской области депутата Госдумы от «Справедливой России» Александра Буркова.
Новому руководителю Омской области 50 лет. Он является уроженцем города Кушва Свердловской области. В 1989 году Александр Бурков окончил теплоэнергетический факультет Уральского политехнического института им. С. М. Кирова по специальности «инженер-теплоэнергетик». В начале 90-х годов работал в рабочем центре экономических реформ при правительстве России.
В 1994 году Бурков впервые был избран депутатом Свердловской областной думы. В 1995 году стал
В «Справедливой России» состоит с 2007 года. Работал в Госдуме пятого и шестого созывов. В седьмом созыве нижней палаты парламента представлял Свердловскую область, Пермский край и