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00:42 (мск), источник: ИноСМИ.Ру

Туалетная революция в Москве провалилась

Многие годы справить в Москве естественную нужду было проблемой. Мэрия под руководством Сергея Собянина приступила к ее решению в 2011 году, но в российской столице до сих пор не хватает общественных туалетов, которые соответствовали бы уровню одного из самых дорогих городов мира. Хотя еще шесть лет назад из городского бюджета на эти нужды было выделено 6,6 миллиардов рублей.

Источник: РИА "Новости"

В 2013 году мэрия провела тендер на размещение кабинок общественных туалетов, которые москвичи вскоре прозвали «золотыми». Победители тендера арендовали у города за 400 миллионов рублей на десять лет десять тысяч квадратных метров, чтобы разместить на них 600 кабинок. Были установлены будки странного вида, цвет которых напоминает экскременты, а также очень плохого качества.

Но ими почти никто не пользовался, потому что попасть внутрь было невозможно: ломались двери, а внутри поселились бездомные.

Сегодня эти объекты в аварийном состоянии. Самая большая проблема в том, кто и за сколько уберет теперь эти туалеты. Новые кабинки, как ожидается, будут намного симпатичнее. Кто возьмется за реализацию проекта, пока неясно. Но интерес к контракту будет.

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Не только установка, но и эксплуатация общественных туалетов — отличный бизнес. Речь не только о деньгах, которые заплатят посетители, но и, прежде всего, о том, что будки используются под рекламу.

В некоторых местах за ее размещение платят очень хорошие деньги. Вероятно, поэтому уже установленные кабинки фирмы решили не обслуживать и даже не заниматься сбором мелочи из устройств, установленных на замках так, чтобы двери в туалет открывались только после оплаты соответствующей суммы. Фирмам достаточно было доходов от рекламодателей.

«Первая туалетная революция в Москве провалилась», — написал российский портал Life. Уже через несколько месяцев владельцы кабинок поняли, что просчитались, и продали весь свой туалетный бизнес. К тому же реклама довольно быстро себя изжила, ведь не все продукты можно предлагать на стене туалета. Теперь ситуация должна радикально измениться к лучшему, поскольку «вторая туалетная революция» вот-вот произойдет.

Мэрия уже подготовила новый заказ, который на этот раз будет сделан на современные, даже отапливаемые туалеты с сушилками для рук.

Высшее руководство распорядилось, чтобы к чемпионату мира по футболу, который пройдет летом 2018 года, мэрия обеспечила возможность культурно справить нужду.

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