Источник: РИА "Новости"

В 2013 году мэрия провела тендер на размещение кабинок общественных туалетов, которые москвичи вскоре прозвали «золотыми». Победители тендера арендовали у города за 400 миллионов рублей на десять лет десять тысяч квадратных метров, чтобы разместить на них 600 кабинок. Были установлены будки странного вида, цвет которых напоминает экскременты, а также очень плохого качества.

Но ими почти никто не пользовался, потому что попасть внутрь было невозможно: ломались двери, а внутри поселились бездомные.

Сегодня эти объекты в аварийном состоянии. Самая большая проблема в том, кто и за сколько уберет теперь эти туалеты. Новые кабинки, как ожидается, будут намного симпатичнее. Кто возьмется за реализацию проекта, пока неясно. Но интерес к контракту будет.

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Не только установка, но и эксплуатация общественных туалетов — отличный бизнес. Речь не только о деньгах, которые заплатят посетители, но и, прежде всего, о том, что будки используются под рекламу.

В некоторых местах за ее размещение платят очень хорошие деньги. Вероятно, поэтому уже установленные кабинки фирмы решили не обслуживать и даже не заниматься сбором мелочи из устройств, установленных на замках так, чтобы двери в туалет открывались только после оплаты соответствующей суммы. Фирмам достаточно было доходов от рекламодателей.

«Первая туалетная революция в Москве провалилась», — написал российский портал Life. Уже через несколько месяцев владельцы кабинок поняли, что просчитались, и продали весь свой туалетный бизнес. К тому же реклама довольно быстро себя изжила, ведь не все продукты можно предлагать на стене туалета. Теперь ситуация должна радикально измениться к лучшему, поскольку «вторая туалетная революция» вот-вот произойдет.

Мэрия уже подготовила новый заказ, который на этот раз будет сделан на современные, даже отапливаемые туалеты с сушилками для рук.