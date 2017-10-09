Экс-губернатор Назаров уже начал собирать вещи

«Виктор Иванович абсолютно спокойно воспринял Указ президента о назначении Буркова. Такие решения не обсуждаются, они выполняются. Он абсолютно спокоен, готовится передавать дела своему преемнику. О его планах на будущее я ничего сказать не могу, это уже, наверное, его личное дело, и о них он расскажет сам», — заявила «СуперОмску» Соколенко.