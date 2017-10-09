Экс-губернатор Назаров уже начал собирать вещи
Ставший всего несколько минут назад бывшим, губернатор Омской области Виктор Назаров уже спешно готовится к встрече с преемником и передаче дел.
Ставший всего несколько минут назад бывшим, губернатор Омской области Виктор Назаров уже спешно готовится к встрече с преемником и передаче дел.
Об этом «СуперОмску» заявила его
«Виктор Иванович абсолютно спокойно воспринял Указ президента о назначении Буркова. Такие решения не обсуждаются, они выполняются. Он абсолютно спокоен, готовится передавать дела своему преемнику. О его планах на будущее я ничего сказать не могу, это уже, наверное, его личное дело, и о них он расскажет сам», — заявила «СуперОмску» Соколенко.
Напомним, сегодня, 9 октября, сенсационно Указом президента России Владимира Путина было удовлетворено прошение Виктора Назарова об отставке. Теперь его кресло как минимум до следующих выборов губернатора займет справедливоросс Александр Бурков. Как стало известно «СуперОмску», омское отделение «СР» восприняло новость с восторгом, остальная же общественность просто крайне удивлена неожиданным назначением.