Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Снятый ко дню рождения Путина клип с «Меркель» поразил сеть
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
«Было как похищение из Лондона»: ювелир Вебстер о смене работы
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Глава Киргизии озвучил опасения, не давшие ему приехать в Россию
«Мы не знали, что наш сосед — сумасшедший»Что заставило Стивена Пэддока пойти на самое массовое убийство в истории США
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польские полицейские сутки издевались с украинки
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Жена Караченцова: Мы молимся и ищем деньги на химию
Жена Стаса Михайлова показала дочь на льду в школе
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
13Самое продаваемое оружие в США
15:39 (мск), источник: СуперОмск

Экс-губернатор Назаров уже начал собирать вещи

Ставший всего несколько минут назад бывшим, губернатор Омской области Виктор Назаров уже спешно готовится к встрече с преемником и передаче дел.

Источник: РИА "Новости"

Об этом «СуперОмску» заявила его пресс-секретарь Юлия Соколенко.

«Виктор Иванович абсолютно спокойно воспринял Указ президента о назначении Буркова. Такие решения не обсуждаются, они выполняются. Он абсолютно спокоен, готовится передавать дела своему преемнику. О его планах на будущее я ничего сказать не могу, это уже, наверное, его личное дело, и о них он расскажет сам», — заявила «СуперОмску» Соколенко.

Напомним, сегодня, 9 октября, сенсационно Указом президента России Владимира Путина было удовлетворено прошение Виктора Назарова об отставке. Теперь его кресло как минимум до следующих выборов губернатора займет справедливоросс Александр Бурков. Как стало известно «СуперОмску», омское отделение «СР» восприняло новость с восторгом, остальная же общественность просто крайне удивлена неожиданным назначением.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
Объявлен лауреат премии памяти Альфреда Нобеля по экономике
Путин отправил в отставку губернатора Омской области
Россия объявила о покупке саудитами С-400 и автоматов АК-103
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
В России возобновляется торговля «боярышником»
Умер актер Жан Рошфор
Спорт
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале Сборная России по спортивной гимнастике завершила первый чемпионат мира в рамках нового олимпийского цикла
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь