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15:54 (мск), источник: ТАСС

Миронов: Бурков обладает всеми необходимыми качествами для работы главой Омской области

Лидер справороссов отметил, что за плечами Александра Буркова «опыт работы в региональной власти, хороший опыт законодательной работы, опыт работы с людьми как на выборах, так и в депутатской работе».

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Первый зампред думской фракции «Справедливой России» Александр Бурков, назначенный в понедельник президентом РФ врио губернатора Омской области, обладает всеми качествами, которые нужны для работы главой региона. Об этом журналистам в понедельник заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

«Александр Леонидович — закаленный политический боец с большим опытом и очень твердым уральским характером. Омская область — крупный и самодостаточный регион, оказывающий заметное влияние на экономику как Сибири, так и страны в целом. Для эффективной работы в той ситуации, которая сегодня сложилась в Омской области, я уверен, Александр Бурков обладает всеми необходимыми качествами», — отметил Миронов.

Миронов указал, что за плечами Буркова «опыт работы в региональной власти, хороший опыт законодательной работы, опыт работы с людьми как на выборах, так и в депутатской работе». Он добавил, что «одна из целей, которую “Справедливая Россия” ставит в число приоритетных для местной власти, — это обеспечить гражданам возможность участия в подготовке и возможность реального влияния на принятие решений, которые касаются их повседневной жизни». «От проблем в квартирах, подъездах, во дворах до проблем общегородского и регионального характера. Чтобы решения принимались с опорой на интересы жителей, а не каких-то там кланов или группировок во власти», — сказал Миронов.

«Вот эти принципы Александр Бурков будет внедрять в Омской области. Он там не зависит ни от кого, кроме избирателей. Он имеет поручение президента страны, и я уверен: у него получится, и это будет с большой пользой для Омской области. А мы готовы ему помогать здесь, на уровне Государственной думы», — заключил лидер «Справедливой России».

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