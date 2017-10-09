Досрочные выборы губернатора Омской области состоятся в сентябре 2018 года
Глава региона будет выбран в следующий единый день голосования.
Глава региона будет выбран в следующий единый день голосования.
ОМСК, 9 октября. /ТАСС/. Выборы губернатора Омской области в связи с досрочной отставкой главы региона Виктора Назарова состоятся в единый день голосования — осенью 2018 года, сообщили в понедельник ТАСС в
Как сообщила ранее в понедельник
«По законодательству губернатор будет выбран в следующий [единый] день голосования — в сентябре 2018 года», — сообщил представитель избиркома.
Предыдущие выборы губернатора Омской области прошли в 2015 году. Назаров тогда одержал победу, набрав 60,02% голосов. Его полномочия должны были истечь в сентябре 2020 года.
Виктор Назаров, 54-летний уроженец Омской области, возглавил регион в 2012 году, став вторым губернатором региона, после Леонида Полежаева, занимавшего этот пост более 20 лет. До назначения губернатором Назаров возглавлял компанию «Газпром-Межрегионгаз-Омск».
Александру Буркову 50 лет, он избран депутатом Госдумы от Свердловской области, в парламенте представлял «Справедливую Россию», был заместителем председателя фракции.