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15:52 (мск), источник: ТАСС

Досрочные выборы губернатора Омской области состоятся в сентябре 2018 года

Глава региона будет выбран в следующий единый день голосования.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 9 октября. /ТАСС/. Выборы губернатора Омской области в связи с досрочной отставкой главы региона Виктора Назарова состоятся в единый день голосования — осенью 2018 года, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областной избирательной комиссии.

Как сообщила ранее в понедельник пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, временно исполняющим обязанности главы региона до выборов назначен Александр Бурков.

«По законодательству губернатор будет выбран в следующий [единый] день голосования — в сентябре 2018 года», — сообщил представитель избиркома.

Предыдущие выборы губернатора Омской области прошли в 2015 году. Назаров тогда одержал победу, набрав 60,02% голосов. Его полномочия должны были истечь в сентябре 2020 года.

Виктор Назаров, 54-летний уроженец Омской области, возглавил регион в 2012 году, став вторым губернатором региона, после Леонида Полежаева, занимавшего этот пост более 20 лет. До назначения губернатором Назаров возглавлял компанию «Газпром-Межрегионгаз-Омск».

Александру Буркову 50 лет, он избран депутатом Госдумы от Свердловской области, в парламенте представлял «Справедливую Россию», был заместителем председателя фракции.

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