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16:11 (мск), источник: NewsKo

Администрация Усть-Качки обжалует решение суда по делу Марины Куртеевой

Апелляционная инстанция Пермского краевого суда рассмотрит жалобу администрации Усть-Качки на приговор Пермского районного суда по делу бывшего заместителя главы поселения Марины Куртеевой, приговоренной к трём годам лишения свободы.

Апелляционная инстанция Пермского краевого суда рассмотрит жалобу администрации Усть-Качки на приговор Пермского районного суда по делу бывшего заместителя главы поселения Марины Куртеевой, приговоренной к трём годам лишения свободы.

Напомним, чиновница была осуждена по ч.3 ст. 159 УК РФ за незаконное присвоение здания канализационно-насосной станции и получение взятки в размере 40 тыс. руб. По обоим эпизодам потерпевшей стороной признана администрация Усть-Качки. Но ещё в суде глава администрации Усть-Качки Василий Лузин неоднократно заявлял, что администрация не считает себя потерпевшей, а вынесенный приговор является незаконным и необоснованным.

Более того, в администрации городского поселения данное уголовное дело связывают с грядущими перевыборами главы поселения. Ранее одним из потенциальных кандидатов на этот пост называлась Марина Куртеева.

«В деле отсутствует заявление потерпевшего от преступления. МО “Усть-Качкинское сельское поселение” не обращалась с заявлением в правоохранительные органы о причинении ему ущерба в результате оформления в собственность Куртеевой М. Н. Глава Усть-Качкинского сельского поселения Лузин В. П. в судебном заседании пояснил, что здание КНС на балансе поселения не состояло и на баланс не передавалось. Такую же позицию подтвердили и депутаты поселения. Их позиция также сводится к тому, что никаких претензий по поводу КНС они к законному её владельцу Куртеевой М. Н. не имеют. Считаем, что уголовное дело в отношении Куртеевой М. Н. необходимо прекратить за отсутствием состава преступления, так как по делу нет потерпевшего», — говорится в апелляционной жалобе.

Не признала администрация Усть-Качки себя потерпевшей и во втором эпизоде, связанной с передачей денег Марине Куртеевой. «При отсутствии потерпевших (фактических), а не формальных, признанных таковыми следствием — отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ», — сказано в жалобе.

Администрация Усть-Качки теперь требует отменить приговор Куртеевой, заново исследовать материалы уголовного дела в суде первой инстанции доказательства и допросить всех свидетелей.

С жалобой на отмену приговора в Пермский краевой суд обратился и защитник Марины Куртеевой.

Обе жалобы Пермский краевой суд рассмотрит 11 октября.

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