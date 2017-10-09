Мэр Иркутска проверил ход реконструкции городских скверов

В 2017 году в порядок приведут 13 городских объектов. Работы на островах Конный и Юность, а также сквер у Собора Богоявления, уже закончены. На бульваре Постышева в ближайшие дни будут бетонировать лестницу и чаши фонтана. А ещё установят кованые часы, разместят детские площадки, круглогодичную горку для тюбинга, парковку.

Всего на благоустройство общественных пространств из местного, областного и федерального бюджетов выделили около 230 млн рублей. Масштабные работы по благоустройству Иркутска начались год назад. В этом они продолжаются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как отметил мэр, сделать их важно качественно и в срок. Сейчас местные власти разрабатывают программу благоустройства города до 2020-го года.