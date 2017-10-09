Правительство Омской области уходит в отставку
Члены регионального кабинета министров станут исполняющими обязанности.
Члены регионального кабинета министров станут исполняющими обязанности.
После отставки губернатора Омской области Виктора Назарова все члены правительства Омской области также уходят в отставку. Они становятся исполняющими обязанности. Также будут прекращены полномочия члена Совета Федерации от исполнительной власти региона Елены Мизулиной.
Как ранее сообщал «СуперОмск», сегодня, 9 октября губернатор Омской области Виктор Назаров был отправлен в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона стал депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков.