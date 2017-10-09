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16:18 (мск), источник: СуперОмск

Правительство Омской области уходит в отставку

Члены регионального кабинета министров станут исполняющими обязанности.

После отставки губернатора Омской области Виктора Назарова все члены правительства Омской области также уходят в отставку. Они становятся исполняющими обязанности. Также будут прекращены полномочия члена Совета Федерации от исполнительной власти региона Елены Мизулиной.

Как ранее сообщал «СуперОмск», сегодня, 9 октября губернатор Омской области Виктор Назаров был отправлен в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона стал депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков.

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