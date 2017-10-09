В Самаре работает горячая линия по вопросам подключения к отоплению

Источник: samregion.ru

Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов рассказал, что в настоящее время работают 100% имеющихся в городе теплоисточников. Тепло появилось в более чем 98% жилых домов, в оставшиеся оно поступит в течение ближайших дней.

Завершается работа по подключению к отоплению учреждений здравоохранения (подключено 333 из 334) и образования (655 из 658). На 100% обеспечены теплом учреждения с круглосуточным пребыванием людей, детские сады, а также учреждения опеки и попечительства.

С сегодняшнего дня в городе организована работа «горячих линий» по вопросам подключения к отоплению. Обращения граждан принимаются в Департаменте городского хозяйства и экологии, а также в администрациях внутригородских районов.

«Люди должны четко понимать, куда в случае возникновения экстренной ситуации необходимо обращаться, — подчеркнул Олег Фурсов. — Все что касается ситуации внутри домов — компетенция управляющих компаний. Поэтому районные власти должны держать на строгом контроле подачу тепла и, в случае необходимости, применять санкции к компаниям, которые не справляются со своими обязанностями».