Сайт омского правительства перестал работать после отставки Назарова

После известия об отставке губернатора Виктора Назарова перестал работать сайт регионального правительства «Омская губерния». Сейчас при открытии сайта выводится сообщение, что портал правительства не доступен по техническим причинам, ведутся восстановительные работы.

— Уважаемые пользователи! На данный момент Портал Правительства Омской области не доступен по техническим причинам, восстановительные работы уже проводятся… Приносим извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.

Отметим, на сайте ожидалось официальное сообщение облправительства об отставке Виктора Назарова и назначении врио губернатора Александра Буркова, а также информация об отставке действующего правительства. До проблем с доступом на портал никаких официальных заявлений там не появилось, также не была заменена фотография Назарова на главной странице.