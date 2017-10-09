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18:24 (мск), источник: 365info.kz

Агентство госслужбы комментирует провал кандидатов в корпус «А»

Заместитель председателя Агентства по делам госслужбы Айгуль Шаимова объяснила, почему 85% претендентов на должности в корпус «А» не прошли экзамен.

Источник: 365info.kz

«Проанализировав ситуацию, мы видим несколько причин в низких результатах. Одна из них — институт корпуса “А” введен в 2013 году и тогда в тестировании принимали участие те кандидаты, должности которых были преобразованы из должностей корпуса “Б” в должности корпуса “А”, — рассказала Шаимова на брифинге в СЦК. — И, соответственно, они были более мотивированы к тому, чтобы пройти все этапы тестирования успешно, в том числе на знание законодательства, и занять ту же должность, которую они занимали прежде». По мнению зампреда агентства, тесты были составлены корректно и соответствовали требованиям казахстанского законодательства. По информации агентства, в 2017 году в тестировании приняло участие 490 человек..

Из них преодолели пороговые значения 73 кандидата, что соответствует 15%.

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