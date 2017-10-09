Агентство госслужбы комментирует провал кандидатов в корпус «А»

«Проанализировав ситуацию, мы видим несколько причин в низких результатах. Одна из них — институт корпуса “А” введен в 2013 году и тогда в тестировании принимали участие те кандидаты, должности которых были преобразованы из должностей корпуса “Б” в должности корпуса “А”, — рассказала Шаимова на брифинге в СЦК. — И, соответственно, они были более мотивированы к тому, чтобы пройти все этапы тестирования успешно, в том числе на знание законодательства, и занять ту же должность, которую они занимали прежде». По мнению зампреда агентства, тесты были составлены корректно и соответствовали требованиям казахстанского законодательства. По информации агентства, в 2017 году в тестировании приняло участие 490 человек..



Из них преодолели пороговые значения 73 кандидата, что соответствует 15%.