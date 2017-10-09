Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Секс сокращает жизнь
Признанные хулиганы в сфере дизайна сделали ковер-обманку (фото)
Разоблачена новая схема мошенничества с полисами ОСАГО
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польские полиция сутки издевались над украинкой
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Будапешт просит Москву о союзе против Киева — СМИ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
17:41 (мск), источник: РИА Новости

Совет глав стран СНГ примет важные документы на заседании в Сочи

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Совет глав государств СНГ на заседании 11 октября в Сочи обсудит и примет концепцию сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: РИА Новости

«В целях углубления многостороннего взаимодействия органов правопорядка планируется обсудить и принять ряд важных документов. Среди них — концепция сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения, концепция сотрудничества в противодействии коррупции», — сказал Ушаков, добавив, что «подготовлено к подписанию 19 документов».

По его словам, «четыре главных вопроса будут рассматриваться в основном на заседании в узком составе». «Это вопрос о дальнейшем взаимодействии в рамках СНГ, о председательстве в СНГ — предусматривается передача председательских функций в 2018 году от России Таджикистану… Что касается России, то она совместно с Туркменистаном будет сопредседателями», — отметил Ушаков.

Третий вопрос будет посвящен проведению очередного заседания совета глав государств, четвертый — о председателе Исполнительного комитета СНГ, заключил помощник президента.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Совет глав стран СНГ примет важные документы на заседании в Сочи
Путин 12 октября встретится с деловыми кругами ФРГ, включая Siemens
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
Бывшего замминистра культуры Пирумова освободили в зале суда
Путин отправил в отставку губернатора Омской области
Опубликовано видео с захваченными в Сирии россиянами
Умер актер Жан Рошфор
В России возобновляется торговля «боярышником»
Стеклянный мост в Китае начал «трескаться» под ногами туристов
Спорт
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале Сборная России по спортивной гимнастике завершила первый чемпионат мира в рамках нового олимпийского цикла
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Десять самых удивительных зданий парламента
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь