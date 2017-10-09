Совет глав стран СНГ примет важные документы на заседании в Сочи

«В целях углубления многостороннего взаимодействия органов правопорядка планируется обсудить и принять ряд важных документов. Среди них — концепция сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения, концепция сотрудничества в противодействии коррупции», — сказал Ушаков, добавив, что «подготовлено к подписанию 19 документов».

По его словам, «четыре главных вопроса будут рассматриваться в основном на заседании в узком составе». «Это вопрос о дальнейшем взаимодействии в рамках СНГ, о председательстве в СНГ — предусматривается передача председательских функций в 2018 году от России Таджикистану… Что касается России, то она совместно с Туркменистаном будет сопредседателями», — отметил Ушаков.