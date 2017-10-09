Консолидация общества: врио новосибирского губернатора назвал свою цель

Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 6 октября освободил Владимира Городецкого от должности губернатора Новосибирской области, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности главы региона. Официальное представление врио губернатора состоялось 9 октября в большом зале правительства региона.

Все ранее опрошенные РИА Новости эксперты-политологи отмечали, что отставка Городецкого была ожидаема, причем в этом отчасти виноват сам экс-губернатор. В качестве причин отставки назывались возраст (69 лет), раскол местных элит и непростая общественно-политическая ситуация в области, спорные управленческие решения и проекты. Эти проблемы предстоит решать Травникову.

Консолидация и конструктив

«Нам в Новосибирской области предстоит большая ответственная работа по дальнейшему комплексному социально-экономическому развитию и выполнению задач, поставленных президентом России. Для этого в регионе есть все возможности, потенциал огромен… Самый большой потенциал — человеческий. Уверен в том, что при нормальной работе потенциал региона можно раскрыть и тем самым выполнить задачи, поставленные президентом РФ», — сказал Меняйло.

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При этом он сразу же отметил, что хотел бы «отдельно и особо» обратиться к депутатам законодательного собрания Новосибирской области, народным избранникам других уровней, представителям политических партий и институтов гражданского общества.

«Только консолидацией сил мы с вами можем двинуть экономику региона, выполнить задачи, которые стоят перед регионом. Но самое главное, что мы сможем с вами — это улучшить качество жизни наших граждан. Хотел бы обратить внимание на конструктивную работу всех тех, кто хочет, считает своим долгом и способен работать на благо простых людей», — сказал полпред.

Меняйло поблагодарил за работу Владимира Городецкого, отметив, что «сделано много, но еще предстоит сделать больше».

«Новосибирская область сегодня — регион, который в масштабах не только Сибирского федерального округа, но и всей России значимый… Надеюсь, что эта совместная работа будет организована и получится. Ну, а и.о. главы региона прошу учесть опыт, который здесь есть, и результаты, которые здесь есть, и, используя свой опыт и потенциал, организовать работу в интересах наших граждан», — подчеркнул полпред.

В свою очередь врио губернатора Андрей Травников в своей первой официальной речи в новой должности отметил, что президентом перед ним поставлена серьезная задача, работать на пользу Новосибирской области, и он хотел бы приложить максимальные усилия для ее выполнения. Также он поблагодарил экс-губернатора Владимира Городецкого, который «проделал огромную работу для региона».

«Безусловно, самые значимые достижения следует закрепить, а перспективные идеи и проекты поддержать. Уверен, что в этом зале собрались люди, для которых основная цель жизни и работы — развитие Новосибирской области. Надеюсь, что мы совместными усилиями обеспечим нужные темпы этого развития. Надеюсь на постоянную поддержку всех тех, кто пришел поддержать меня в этот знаменательный для меня день », — сказал врио губернатора.

При этом Травников также затронул тему консолидации усилий для решения текущих задач по развитию региона.

«Наверняка в большом регионе найдутся люди и силы, которые кроме работы будут стараться обозначить какие-то конфликтные ситуации. Как показывает история, ни одной территории на пользу это ни шло. Это отвлекало время и ресурсы от задач по развитию региона. Я обращаюсь к вам с просьбой, способствовать объединению, консолидации усилий для выполнения наших общих задач», — сказал Травников.

Без революций

На первом брифинге Травников сказал журналистам, что в первую очередь планирует ознакомиться с ситуацией в регионе, не станет спешить с кадровыми решениями, а также считает преждевременным вопрос о том, будет ли он участвовать в досрочных выборах губернатора в сентябре 2018 года.

«Понимаю, что сейчас все ждут каких-то кадровых решений, и они со временем, конечно, появятся. Любой руководитель подбирает команду под себя, но я вас уверяю — поспешных решений не будет, и не будет решений о замене людей ради замены. В первую очередь я ознакомлюсь с регионом, с людьми, с которыми я работаю, а там буду принимать решения», — сказал он.

В своей работе на посту врио губернатора он хочет опереться на опыт уважаемых жителей региона и в том числе экс-главы области Городецкого. «Безусловно, Владимир Филиппович — очень опытный управленец, и его помощь будет бесценна. Конечно же, я этот опыт планирую использовать», — сказал Травников.

Отвечая на вопрос о планах баллотироваться в губернаторы на предстоящих в сентябре 2018 года досрочных выборах, он сказал, что «об этом пока рано говорить».

Меняйло, в свою очередь, подтвердил и заверил журналистов, что врио губернатора начнет работу в новой должности не с «революционных шагов», а со знакомства с регионом. Кроме того, он отметил важность сохранить преемственность.

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«У Андрея Александровича сегодня понимание, что он должен погрузиться в проблемы, которые сегодня есть, наиболее острые. Они острые не только потому, что вызвали резонанс, но и потому, что они существуют… Одна из позиций — это преемственность поколений, и не только отец-мать, но и в делах тоже. Сегодня мы обговорили вопрос, что каких-то революционных шагов с первого дня не будет, а будет нормальная работа, и эта работа означает — понять регион и существующие проблемы, понять потенциал и правильно этот потенциал использовать», — сказал Меняйло, в очередной раз отметив важность «консолидации усилий».

Он отметил, что все прекрасно понимают непростую экономическую обстановку в Новосибирской области, как и во многих других российских регионах, тем более, что сейчас идет бюджетное планирование, подведение итогов реализации указов президента, планирование на следующий год. «Поэтому объем работы очень большой, плюс социально-экономическая обстановка. Вот это сегодня главные задачи. В этом направлении будем работать», — сказал полпред.

Регион стал сюрпризом

Ранее работавший мэром Вологды врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников признался журналистам, что в целом был готов к назначению на пост исполняющего обязанности главы региона, однако назначение в Новосибирскую область стало для него сюрпризом.

«Во-первых, собственно назначение не явилось сюрпризом, потому что сегодня проводится качественная кадровая работа по подбору кандидатов на должности высших должностных лиц регионов, и внутренне я готовился к возможному назначению. Хотя, честно сознаюсь, даже для меня предложение возглавить Новосибирскую область стало сюрпризом», — сказал он.

Травников отметил, что, тем не менее, задача ему поставлена серьезная. «Я готов взяться за ее исполнение и уверен, что оправдаю доверие президента России», — сказал он, добавив, что не испытывал каких-то сомнений, соглашаясь возглавить сложный во всех отношениях сибирский регион.

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«Я ознакомился с самыми острыми и резонансными проблемами региона и, безусловно, буду переоценивать решения многих проблем, которые сегодня стоят на повестке. Со временем выскажу какие-то свои предложения. Конечно же, ряд задач, которые стоят и перед Новосибирском, и перед областью, все равно придется решать, в том числе задачу по организации современного способа утилизации бытовых отходов. Решения будем искать», — сказал врио губернатора.

Полпред Меняйло заверил журналистов, что каждый шаг нового руководителя региона будет последовательным, а сам Травников сказал, что планирует быть «открытым» руководителем и при возможности будет лично еженедельно информировать о своей работе СМИ.

Городецкий рад помочь

Завершила церемонию представления врио губернатора речь бывшего главы региона Владимира Городецкого, который поблагодарил за работу всех своих коллег и депутатов всех уровней. Кадровое решение президента РФ он оценил как «элемент обновления».

«Благодарен всем, кто находится в этом зале, кто работал со мной. Всегда вы были неравнодушными, всегда были поиски нестандартных путей развития территории. Что-то получалось, что-то не совсем. Что-то можно было сделать и эффективней. Но, наверное, кто не работает, тот и не ошибается. Желание работать, прирастать нас объединяло. Да, не всегда получалось, но это жизнь. Я думаю, что время требует обновления и все мы чувствуем, что люди хотят обновления. Сегодняшнее кадровое решение — это тоже один из элементов обновления, которое будет восприниматься людьми тогда, когда оно приведет к позитивным изменениям», — сказал Городецкий.

Он сказал, что надеется на продолжение курса на поиск новых векторов развития Новосибирской области и точек роста. В то же время признал, что необходимо проанализировать причины того, почему «наш великий потенциал» не в полной мере был реализован.