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17:59 (мск), источник: РИА Новости

Врио главы Омской области Бурков планирует прилететь в регион 11 октября

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что планирует прилететь в Омск в среду, представлять его будет полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло.

Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о прекращении полномочий губернатора Омской области Виктора Назарова, врио назначен депутат Госдумы от «Справедливой России» Бурков.

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«Пока планово — это (приезд в регион — ред.) будет среда, но все зависит, в первую очередь, от полпреда Меняйло Сергея Ивановича, который будет представлять мою кандидатуру в Омской области», — сказал Бурков в эфире телеканала «Россия 24».

Он также попросил «не бежать вперед и сходу требовать от врио какие-то программные заявления». «Я, являясь членом по жилищной политики и ЖКХ, могу как эксперт говорить только о состоянии, которое есть. А вырабатывать какие-то программные, проектные продукты здесь необходимо уже с людьми, которые сегодня работают в регионе, и муниципальных образованиях, и в областном правительстве, и в областном парламенте. Здесь программы будут делаться сообща, не мной лично», — добавил Бурков.

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