Врио главы Омской области Бурков планирует прилететь в регион 11 октября

«Пока планово — это (приезд в регион — ред.) будет среда, но все зависит, в первую очередь, от полпреда Меняйло Сергея Ивановича, который будет представлять мою кандидатуру в Омской области», — сказал Бурков в эфире телеканала «Россия 24».

Он также попросил «не бежать вперед и сходу требовать от врио какие-то программные заявления». «Я, являясь членом по жилищной политики и ЖКХ, могу как эксперт говорить только о состоянии, которое есть. А вырабатывать какие-то программные, проектные продукты здесь необходимо уже с людьми, которые сегодня работают в регионе, и муниципальных образованиях, и в областном правительстве, и в областном парламенте. Здесь программы будут делаться сообща, не мной лично», — добавил Бурков.