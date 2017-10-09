Казачьи атаманы теперь будут ежегодно отчитываться о своих доходах и расходах
Атаманы войсковых казачьих обществ в России должны будут подавать декларации о доходах, расходах и имуществе.
Атаманы войсковых казачьих обществ в России должны будут подавать декларации о доходах, расходах и имуществе.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном
Сведения должны будут подаваться ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Они должны включать информацию о доходах супругов и несовершеннолетних детей.