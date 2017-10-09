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18:04 (мск), источник: Югополис

Казачьи атаманы теперь будут ежегодно отчитываться о своих доходах и расходах

Атаманы войсковых казачьих обществ в России должны будут подавать декларации о доходах, расходах и имуществе.

Источник: Югополис

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сведения должны будут подаваться ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Они должны включать информацию о доходах супругов и несовершеннолетних детей.

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