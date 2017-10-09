Опубликовано второе видео с захваченными в Сирии россиянами
Запись была сделана сразу после пленения Романа Заболотного и Григория Цуркану.
Запись была сделана сразу после пленения Романа Заболотного и Григория Цуркану.
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Опубликовано новое с россиянами Романом Заболотным и Григорием Цуркану, которые были захвачены в Сирии боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). На YouTube выложен ролик, на котором запечатлен момент сразу после пленения.
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Вместе с Заболотным в кабине грузовика сидят еще по меньшей мере двое связанных мужчин, один из которых, вероятно, — Григорий Цуркану.
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Вскоре после этого заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил журналистам, что Заболотный и Цуркану, вероятно, уже казнены боевиками в Сирии.