Опубликовано второе видео с захваченными в Сирии россиянами

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Опубликовано новое с россиянами Романом Заболотным и Григорием Цуркану, которые были захвачены в Сирии боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). На YouTube выложен ролик, на котором запечатлен момент сразу после пленения.

Боевики пытаются выяснить национальность захваченных. Заболотный начинает разговаривать с ними по-русски.

Он говорит, что у него есть «информация об оружии», и что «они ехали с информацией в штаб». Все слова говорящего разобрать сложно из-за плохого качества звука.

Вместе с Заболотным в кабине грузовика сидят еще по меньшей мере двое связанных мужчин, один из которых, вероятно, — Григорий Цуркану.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2QkDaZNGxsY?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первая запись с россиянами, которые, как утверждалось, попали в плен в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, была опубликована на прошлой неделе. Один из них был опознан как член ветеранской общественной организации «Боевое братство» из подмосковного Домодедова Григорий Цуркану. Второй — как донской казак из Ростовской области Роман Заболотный.

Комментируя произошедшее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что в Москве проверят информацию о том, что двое мужчин с видеоролика являются россиянами, и если это подтвердится, о них будет проявлена забота.