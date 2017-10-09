Президент Узбекистана примет участие в заседании СНГ

Источник: Uzreport.uz

1 0—11 октября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в г. Сочи.

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На заседании, как ожидается, главы государств-участников СНГ обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, проведут обмен мнениями по региональной и международной проблематике, рассмотрят вопрос о председательствующем в Содружестве государстве в 2018 году.

Планируется, что по итогам саммита будут приняты Заявление глав государств-участников СНГ о поддержке институтов семьи и традиционных семейных ценностей, решение об объявлении 2019 года — Годом Книги, 2020 года — Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и других документов, направленных на укрепление взаимодействия между странами-участницами Содружества.