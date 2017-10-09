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18:35 (мск), источник: РИА Новости

Представители украинских диаспор выразили поддержку России по Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Представители украинских диаспор поддерживают усилия России, направленные на сохранение межнационального мира на крымском полуострове.

Источник: РИА "Новости"

В Крым прибыли представители украинских диаспор из России, Польши, Болгарии, Белоруссии, Италии, Молдавии, Латвии, Украины, ДНР и ЛНР. Центральным мероприятием стал международный круглый стол на тему «Сотрудничество украинских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом».

«Выражаем поддержку усилиям Российской Федерации, направленным на сохранение межнационального мира, основанного на принципах равноправия, взаимного уважения народов и гармоничного существования проживающих в республике Крым», — говорится в резолюции, принятой на круглом столе.

Собравшиеся отметили важность совместной работы, нацеленной на сохранение связей украинской общины Крыма с конструктивно настроенной частью народа Украины и украинских диаспор зарубежья.

Делегаты также считают важным выпуск в Крыму научной, публицистической и учебной литературы и распространение этих изданий на Украине и в украинских общинах стран мира. «Считаем неприемлемым применение политических, экономических и иных незаконных ограничительных мер против народа Крыма, в том числе украинцев», — говорится в резолюции.

Собравшиеся выступили за скорейшую нормализацию ситуации в Донбассе, выполнение минских соглашений, а также озвучили просьбу увеличить квоту бюджетных мест в российских вузах для украинцев.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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