Администрация Нижнего Новгорода сообщила о выполнении всех обязательств по запуску отопительного сезона

Источник: НИА-Нижний Новгород

«Муниципалитет со своей стороны все обязательства выполнил — все котельные запущены в работу, тепло подведено к домам. Дальше уже зона ответственности управляющих компаний, ТСЖ и непосредственно жилищно-эксплуатационных предприятий, которые должны обеспечить теплоносителем каждую квартиру», — приводятся в сообщении слова главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова.

Главам администраций районов и департаменту жилья поручено отслеживать каждое обращение, поступающее от горожан на «горячие телефонные линии», и не снимать заявку пока не будет положительного ответа от жителя, что тепло в квартире появилось.

Официальный старт отопительного сезона в 2017 году состоялся досрочно, 26 сентября. «Из 250 котельных, находящихся на территории города, в первые два дня 143 муниципальных котельных были пущены в полном объеме, все 107 ведомственных котельных запустились на третьи сутки. Никогда такого не было, чтобы мы в течение двух дней разжигали котельные и подавали теплоноситель ко всем объектам, которые подключены к муниципальным сетям. В течение первой недели с начала старта отопительного сезона 99% жилых домов уже получали тепло», — подчеркнул Белов.