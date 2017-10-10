Администрация Нижнего Новгорода сообщила о выполнении всех обязательств по запуску отопительного сезона
Администрация Нижнего Новгорода сообщила о выполнении всех обязательств по запуску отопительного сезона. Об этом
Администрация Нижнего Новгорода сообщила о выполнении всех обязательств по запуску отопительного сезона. Об этом
«Муниципалитет со своей стороны все обязательства выполнил — все котельные запущены в работу, тепло подведено к домам. Дальше уже зона ответственности управляющих компаний, ТСЖ и непосредственно
Официальный старт отопительного сезона в 2017 году состоялся досрочно, 26 сентября. «Из 250 котельных, находящихся на территории города, в первые два дня 143 муниципальных котельных были пущены в полном объеме, все 107 ведомственных котельных запустились на третьи сутки. Никогда такого не было, чтобы мы в течение двух дней разжигали котельные и подавали теплоноситель ко всем объектам, которые подключены к муниципальным сетям. В течение первой недели с начала старта отопительного сезона 99% жилых домов уже получали тепло», — подчеркнул Белов.
Говоря о динамике обращений, поступивших на «горячие телефонные линии» департамента жилья и инженерной инфраструктуры и Единой дежурной диспетчерской службы, глава администрации города сказал, что специалисты фиксируют снижение числа звонков в 1,5−2 раза. За два выходных дня по каналам связи поступило всего около 100 обращений. К примеру, в воскресенье, было 38 звонков.