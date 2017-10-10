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10:36 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода сообщила о выполнении всех обязательств по запуску отопительного сезона

Администрация Нижнего Новгорода сообщила о выполнении всех обязательств по запуску отопительного сезона. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 9 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

«Муниципалитет со своей стороны все обязательства выполнил — все котельные запущены в работу, тепло подведено к домам. Дальше уже зона ответственности управляющих компаний, ТСЖ и непосредственно жилищно-эксплуатационных предприятий, которые должны обеспечить теплоносителем каждую квартиру», — приводятся в сообщении слова главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова.

Главам администраций районов и департаменту жилья поручено отслеживать каждое обращение, поступающее от горожан на «горячие телефонные линии», и не снимать заявку пока не будет положительного ответа от жителя, что тепло в квартире появилось.

Официальный старт отопительного сезона в 2017 году состоялся досрочно, 26 сентября. «Из 250 котельных, находящихся на территории города, в первые два дня 143 муниципальных котельных были пущены в полном объеме, все 107 ведомственных котельных запустились на третьи сутки. Никогда такого не было, чтобы мы в течение двух дней разжигали котельные и подавали теплоноситель ко всем объектам, которые подключены к муниципальным сетям. В течение первой недели с начала старта отопительного сезона 99% жилых домов уже получали тепло», — подчеркнул Белов.

Говоря о динамике обращений, поступивших на «горячие телефонные линии» департамента жилья и инженерной инфраструктуры и Единой дежурной диспетчерской службы, глава администрации города сказал, что специалисты фиксируют снижение числа звонков в 1,5−2 раза. За два выходных дня по каналам связи поступило всего около 100 обращений. К примеру, в воскресенье, было 38 звонков.

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